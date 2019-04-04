Умер Георгий Данелия: деятели кино и медиа вспоминают режиссера

Уроженец Хмельницкой области, кинокритик и экс-президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов, которому посчастливилось однажды взять интервью у Данелии, справедливо называет его любимым режиссером нескольких поколений.
Член ФИПРЕССИ и Украинского оскаровского комитета Аксинья Курина охарактеризовала покойного словами «большой режиссер, мастер абсурда и просто маг». Вспомнил о режиссере и композитор Майк Кауфман-Портников: по его словам, Данелия «всегда уважал себя, Грузию и страну, в которой жил».
«Великая, ничем не запятнанная жизнь. Спасибо, Георгий Николаевич, что Вы были с нами столько лет, вообще-то, всю мою, например, жизнь», – пишет журналистка Виктория Ивлева.
Режиссер Тоня Ноябрева («Герой моего времени») пишет: «Один из самых важных, любимых, тех что под кожей и навсегда в крови».
Маркетолог, экс-вице-президент по маркетингу Национальной телекомпании Украины Дмитрий Розенфельд: «[Данелия] – мой любимый и единственный режиссер».
Кинокритик, лауреат Государственной премии Украины им. А. Довженко Сергей Трымбач пишет: «Нет, я не верю в смерть Георгия Николаевича. Ну какая там смерть, когда он подарил нам столько живого, искрометного, непреходящего?»
Кто-то, памятуя о чувстве юмора самого Данелии, вспоминает связанные с ним забавные истории. Журналист Игорь Бурдыга пишет о том, как Георгия Данелию постоянно путали с его земляком Марленом Хуциевым, который скончался в марте 2019 года: «Первым это сделал, кажется, еще Никита Хрущев».
Данелия известен по фильмам «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза!» и другим, сочетающим драму и жизнеутверждающий юмор.
Напомним, что в этом году также не стало Йонаса Мекаса – одного из самых влиятельных режиссеров XX века.
Фото: vokrug.tv