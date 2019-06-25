Иван Приходько
КиноНовости

▶Украинский фильм поборется за финансирование в Карловых Варах

от Telekritika
От Telekritika 129
Главная Кино ▶Украинский фильм поборется за финансирование в Карловых Варах

Документальный проект «Земля Ивана» станет третьим украинским фильмом, представленным на 54-м кинофестивале в Карловых Варах, который стартует в эту пятницу.

«Земля Ивана» в числе семи проектов поборется за главный приз в конкурсе Docs in Progress, где самый многообещающий получит €5 тысяч. В прошлом году в программе победил украинский фильм «Панорама» Юрия Шилова, который будет представлен в основной документальной секции 2019 года.

«Земля Ивана» рассказывает об Иване Приходько, одном из последних народных художников Украины. Иван – художник-самоучка, его творчество – наивное и честное искусство, которое может достойно чувствовать себя в городских галереях и под взглядами критиков и агентов. Перед художником стоит вопрос: готов ли он променять свою маленькую сельскую мастерскую на городскую жизнь и признание?

Режиссер фильма Андрей Лисецкий, а продюсерами выступили Геннадий Кофман и Ольга Бесхмельницина из MaGiKa Film.

«В последние годы украинское кино на Карловарском международном кинофестивале стало заметным явлением. А в этом году оно представлено здесь особенно широко – кроме «Земли Ивана», есть две ленты в конкурсных программах. Желаю удачи всем украинским участникам!» – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

В этом году Карловы Вары посетит большой украинский киноконтенгент. Во-первых, кроме вышеупомянутого Юрия Шилова, за главный приз фестиваля сразится Антонио Лукич с фильмом «Мои мысли тихие». Во-вторых, в жюри избрали известного украинского режиссера и руководителя компании «Артхаус Трафик».

Через неделю после окончания Карловарского фестиваля в Одессе стартует юбилейный ОМКФ. Мы собрали для вас самые интересные факты о будущем кинособытии.

Фото: Tania Ruda, uagallery

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Итоги недели от Дуси: «Оскар» для Ди Каприо...

05.03.2016

Смотрим премьеру мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила»...

13.11.2018

Политизированные мюзиклы против оскаровского болота

10.09.2018

Мат и бессвязная речь Алана Бадоева в прямом...

11.12.2017

Стали известны подробности убийства Хашогги

12.11.2018

🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay!...

30.04.2019

Украинские кинокритики назвали претендентов на премию «Киноколо»

25.09.2018

Ювелирная компания создаст самый быстрый автомобиль в мире

29.01.2018

👁💞 ProПрокат: День сурка в день влюбленных и...

14.02.2019

«Интер» закодирует свой сигнал до 15 июля по...

13.06.2018