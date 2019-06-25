▶Украинский фильм поборется за финансирование в Карловых Варах

«Земля Ивана» в числе семи проектов поборется за главный приз в конкурсе Docs in Progress, где самый многообещающий получит €5 тысяч. В прошлом году в программе победил украинский фильм «Панорама» Юрия Шилова, который будет представлен в основной документальной секции 2019 года.

«Земля Ивана» рассказывает об Иване Приходько, одном из последних народных художников Украины. Иван – художник-самоучка, его творчество – наивное и честное искусство, которое может достойно чувствовать себя в городских галереях и под взглядами критиков и агентов. Перед художником стоит вопрос: готов ли он променять свою маленькую сельскую мастерскую на городскую жизнь и признание?

Режиссер фильма Андрей Лисецкий, а продюсерами выступили Геннадий Кофман и Ольга Бесхмельницина из MaGiKa Film.

«В последние годы украинское кино на Карловарском международном кинофестивале стало заметным явлением. А в этом году оно представлено здесь особенно широко – кроме «Земли Ивана», есть две ленты в конкурсных программах. Желаю удачи всем украинским участникам!» – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

В этом году Карловы Вары посетит большой украинский киноконтенгент. Во-первых, кроме вышеупомянутого Юрия Шилова, за главный приз фестиваля сразится Антонио Лукич с фильмом «Мои мысли тихие». Во-вторых, в жюри избрали известного украинского режиссера и руководителя компании «Артхаус Трафик».

Через неделю после окончания Карловарского фестиваля в Одессе стартует юбилейный ОМКФ. Мы собрали для вас самые интересные факты о будущем кинособытии.

Фото: Tania Ruda, uagallery