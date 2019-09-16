🔎 Украинский детектив «Посторонний» покажут в США

Украинский эзотерический детектив 21 сентября впервые покажут в Южной Корее, в рамках Сеульского международного кинофестиваля. После этого фильм отправится в городок Фарго, на местный кинофестиваль, который пройдет с 25 по 29 сентября.

В «Постороннем» рассказывается о таинственных исчезновениях команды по синхронному плаванию и пациентки водобольницы. Выяснить, куда пропали люди, предстоит инспектору Глуховской. Она не провалила ни одного дела за свою карьеру, но это расследование станет для нее особенным.

Фильм стал одним из победителей 9-го конкурса Госкино. Режиссер и автор сценария – Дмитрий Томашпольский, продюсер – Алена Демьяненко. Главные роли в детективе исполнили Анастасия Евтушенко и Дарья Трегубова.

В украинском прокате «Посторонний» ожидается в 2020 году.

Ранее «Телекритика» писала, что Комитет ВРУ собирается отменить результаты последнего питчинга Госкино.

Фото: пресс-служба Госкино Украины