КиноНовости

Украинских кинопрокатчиков подозревают в саботаже национального продукта

от Telekritika
От Telekritika 583
Главная Кино Украинских кинопрокатчиков подозревают в саботаже национального продукта

СБУ начала уголовное производство против украинских кинопрокатных компаний, которые подозревают в перечислении средств спецслужбам РФ и саботаже фильмов украинского производства.

Ряду украинских кинопрокатных компаний угрожает уголовная ответственность. Служба безопасности Украины открыла против них уголовное производство из-за подозрения в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов. Об этом сообщает theБабель.

Поводом для открытия производства стало обращение одного из депутатов Верховной рады. По его информации, украинский рынок кинопроката делят пять компаний: В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution. Их совокупная годовая прибыль от кассовых сборов в Украине составляет около $100 млн.

Сообщается, что эти компании являются дочерними предприятиями компаний РФ, а их конечные владельцы – российские граждане. Указанные компании работали с фиктивными фирмами, а те перечисляли средства в Россию за прокатные права.

«Эти противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014–2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации», – написано в деле.

Владельцы упомянутых компаний при поддержке спецслужб России якобы работали как агенты влияния в Украине, захватив рынок киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских фильмов.

В ходе расследования СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов Kinomania и Volga Ukraine. Суд удовлетворил эти ходатайства.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что соратники президента вернули РФ деньги, полученные ранее на съемки фильма.

Фото: Linkedin

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Нацсовет месяцами не подводит итоги двух проверок «112-го»...

15.07.2019

▶ Как у настоящего Голобородько «одолжили» имя для...

10.04.2019

Стало известно, кто будет вручать награды победителям премии...

17.04.2018

Квентин Тарантино подтвердил обвинения Умы Турман

06.02.2018

Ким – в президенты: Трамп пригласил Кардашьян в...

31.05.2018

? NASA заглянет вглубь Вселенной

15.02.2019

Авиационный ретро-детектив: на Одесской киностудии снимают новый сериал...

24.09.2018

⛔ Сериал «Слуга народа» заблокирован в России

24.05.2019

Кевин Спейси рассказал, есть ли жизнь после каминг-аута...

19.03.2018

«Мир наизнанку» едет в Бразилию

27.06.2018