Украинских кинопрокатчиков подозревают в саботаже национального продукта

Ряду украинских кинопрокатных компаний угрожает уголовная ответственность. Служба безопасности Украины открыла против них уголовное производство из-за подозрения в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов. Об этом сообщает theБабель.

Поводом для открытия производства стало обращение одного из депутатов Верховной рады. По его информации, украинский рынок кинопроката делят пять компаний: В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution. Их совокупная годовая прибыль от кассовых сборов в Украине составляет около $100 млн.

Сообщается, что эти компании являются дочерними предприятиями компаний РФ, а их конечные владельцы – российские граждане. Указанные компании работали с фиктивными фирмами, а те перечисляли средства в Россию за прокатные права.

«Эти противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014–2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации», – написано в деле.

Владельцы упомянутых компаний при поддержке спецслужб России якобы работали как агенты влияния в Украине, захватив рынок киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских фильмов.

В ходе расследования СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов Kinomania и Volga Ukraine. Суд удовлетворил эти ходатайства.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что соратники президента вернули РФ деньги, полученные ранее на съемки фильма.

Фото: Linkedin