Украинская киноакадемия презентовала DzygaMDB

22 октября президент ОМКФ Виктория Тигипко и исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух на закрытой презентации рассказали о новой онлайн-базе данных, которая будет собирать всю информацию об украинской кинопродукции и ее создателях.

DzygaMDb упростит доступ к информации об украинских кинематографистах и снятых ими фильмах. Сайт уже доступен и первое время будет полностью бесплатным.

Сейчас на DzygaMDB доступны разделы «Фильмы», «Бокс-офис», «Рецензии», «Новости», «Мероприятия» и «Персоналии». В дальнейшем создатели планируют добавить функцию чата для упрощения контакта между подписчиками.

DzygaMDB имеет несколько вариантов подписки: простой для пользователей и кинокритиков, а также Pro для кинопрофессионалов, компаний и кастинг-директоров. Второй вариант позволит людям из сферы получить доступ к контактам своих коллег. Таким образом будут оптимизированы процессы кастинга и поиска сотрудников. Позже подписка Pro станет платной, но, по словам Анны Мачух, цена будет меньше, нежели на подобных ресурсах в других странах.

Напомним, в четверг состоится вручение премии критиков «Киноколо», которое пройдет в рамках фестиваля «Киевская неделя критики».

Фото: Украинская киноакадемия

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