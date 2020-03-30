«UA: Культура» покажет четыре украинские ленты, снятые при поддержке Госкино

На телеканале «UA: Культура» покажут фильмы «Стрімголов», «Іній», «Зрадник» и «Іван Сила». Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Во время карантина на телеканале «UA: Культура» покажут четыре современные украинские ленты, созданные кинокомпанией «Продюсерский центр ИнсайтМедиа» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Так, 30 марта в 21:20 выйдет приключенческий фильм режиссера Виктора Андриенко «Іван Сила», про выходца из Закарпатья Ивана Фирцака, который в 1928 году был признан самым сильным человеком планеты. Некоторые силовые трюки Ивана Фирцака-Кротона до сих пор никто не может повторить.

13 апреля в эфире Суспільного — психологическая драма «Стрімголов» Марины Степанской. События фильма происходят в современном Киеве, где главные 27-летние «негерои» пытаются сделать непростой выбор в условиях «героического времени». Лента имеет успешную фестивальную историю.

20 апреля покажут фильм, основанный на реальных событиях. Лента от режиссера Марка Хаммонда «Зрадник» расскажет про 1970-е годы советской Украины. По сюжету, куратор Одесской студии от КГБ дает приказ девушке-стажеру редактировать фильм известного режиссера о событиях украинской «войны», но та понимает, что должна защитить авторское видение и историческую правду.

24 апреля в эфире телеканала покажут военную драму литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Іній». Молодому литовцу Рокас однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть и понять истинную оккупацию и войну. На разрушенной оккупантами территории Рокас находит свою настоящую любовь. Премьера ленты состоялась на 70-м Каннском международном кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссеров».

Напомним, ранее стало известно, что общественный телеканал «UA: Перший» покажет две ленты от украинских режиссеров.

Фото: Александра Йорк

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