▶💵 У кинотеатра «Киев» появился новый арендатор
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▶💵 У кинотеатра «Киев» появился новый арендатор

от Telekritika
От Telekritika 76
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По итогам конкурса, проведенного 15 апреля, арендатором стала компания «Синема-центр». В ее сеть Cinema City входит кинотеатр в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Представители компании готовы платить за аренду помещения 2,119 млн грн в месяц. Об этом стало известно в ходе открытого конкурса на аренду, проведенного КГГА. «Приглашаем “Синема-центр” к подписанию договора и развитию нашего лучшего кинотеатра», – подвели итоги конкурса представители горадминистрации.

В комиссии КГГА отметили, что условия конкурса прописаны так, чтобы сохранился «фестивальный и артхаусный профиль» кинотеатра. Кроме того, не менее 30% репертуара должен составлять украинский кинематограф, и арендатор должен обеспечить инклюзивность кинотеатра.

Аукцион в КГГА стартовал с цифры 569 тыс. 253 грн с шагом в 50 тыс. грн. Участие в нем также принимали ООО «Планета Кино», ЧАО «Мультиплекс-Холдинг», ООО «Сантини Фьюжн» и ОО «Фонд "Молодость"».

Как известно, 4 января 2019 года истек срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская ее прежним арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”». Ранее в городской администрации заявляли, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие.

Дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» была возмущена непродлением договора, напоминая, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость». В защиту действующего формата работы кинотеатра выступили представители киноиндустрии, включая гендиректора «Артхаус Трафика» Дениса Иванова, а также кинокритики и простые киевляне.

Напомним, уже 18 апреля в кинотеатре, ставшем камнем преткновения для украинских культуртрегеров и киевских властей, покажут скандальный фильм Франсуа Озона «По воле божьей».

Фото: Богдан Петренко

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