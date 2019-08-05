🏆 ТВ-критики наградили «Чернобыль» и «Матрешку»

Однако главным триумфатором вечера стал сериал «Дрянь» от BBC, отмеченный в категориях «Лучшая комедия» и «Лучшая программа года». Его создательницу Фиби Уоллер-Бридж также наградили за лучшую актерскую игру в комедийном сериале. Об этом сообщает Collider.

«Телекритика» публикует список победителей 35-й Премии ассоциации телевизионных критиков:

Программа года: «Дрянь»

«Дрянь» Премия за выдающиеся достижения в драме: «Лучше звоните Солу»

«Лучше звоните Солу» Премия за выдающиеся достижения в комедии: «Дрянь»

«Дрянь» Премия за лучшую новую программу: «Матрешка»

«Матрешка» Премия за личные достижения в драме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон») Премия за личные достижения в комедии: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере: Дэвид Милч

Дэвид Милч Премия за выдающиеся достижения в новостной программе: «Покидая Неверленд»

«Покидая Неверленд» Премия за выдающиеся достижения в молодёжной программе: «Артур»

«Артур» Премия за выдающиеся достижения в скетч-шоу: «События прошедшей недели с Джоном Оливером»

«События прошедшей недели с Джоном Оливером» Премия за выдающиеся достижения в реалити-шоу: Queer Eye

Queer Eye Премия за выдающиеся достижения в фильме или мини-сериале: «Чернобыль»

«Чернобыль» Наследие телевидения: «Дэдвуд»

На прошлой неделе также стало известно, что Крис Пайн, известный по роли военного летчика Стива Тревора в «Чудо-женщине», предстанет в образе тележурналиста Уолтера Кронкайта, чье имя в США стало нарицательным.