🏆 ТВ-критики наградили «Чернобыль» и «Матрешку»

Однако главным триумфатором вечера стал сериал «Дрянь» от BBC, отмеченный в категориях «Лучшая комедия» и «Лучшая программа года». Его создательницу Фиби Уоллер-Бридж также наградили за лучшую актерскую игру в комедийном сериале. Об этом сообщает Collider.
«Телекритика» публикует список победителей 35-й Премии ассоциации телевизионных критиков:
- Программа года: «Дрянь»
- Премия за выдающиеся достижения в драме: «Лучше звоните Солу»
- Премия за выдающиеся достижения в комедии: «Дрянь»
- Премия за лучшую новую программу: «Матрешка»
- Премия за личные достижения в драме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
- Премия за личные достижения в комедии: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
- Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере: Дэвид Милч
- Премия за выдающиеся достижения в новостной программе: «Покидая Неверленд»
- Премия за выдающиеся достижения в молодёжной программе: «Артур»
- Премия за выдающиеся достижения в скетч-шоу: «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- Премия за выдающиеся достижения в реалити-шоу: Queer Eye
- Премия за выдающиеся достижения в фильме или мини-сериале: «Чернобыль»
- Наследие телевидения: «Дэдвуд»
На прошлой неделе также стало известно, что Крис Пайн, известный по роли военного летчика Стива Тревора в «Чудо-женщине», предстанет в образе тележурналиста Уолтера Кронкайта, чье имя в США стало нарицательным.