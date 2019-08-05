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🏆 ТВ-критики наградили «Чернобыль» и «Матрешку»

от Telekritika
От Telekritika 795
Главная Кино 🏆 ТВ-критики наградили «Чернобыль» и «Матрешку»

3 августа состоялось вручение Премии ассоциации телевизионных критиков. Восточноевропейская тема продолжает тревожить сердца американских отборщиков: лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль» от HBO, а лучшим новым шоу – «Матрешка» (Netflix).

Однако главным триумфатором вечера стал сериал «Дрянь» от BBC, отмеченный в категориях «Лучшая комедия» и «Лучшая программа года». Его создательницу Фиби Уоллер-Бридж также наградили за лучшую актерскую игру в комедийном сериале. Об этом сообщает Collider.

«Телекритика» публикует список победителей 35-й Премии ассоциации телевизионных критиков:

  • Программа года: «Дрянь»
  • Премия за выдающиеся достижения в драме: «Лучше звоните Солу»
  • Премия за выдающиеся достижения в комедии: «Дрянь»
  • Премия за лучшую новую программу: «Матрешка»
  • Премия за личные достижения в драме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
  • Премия за личные достижения в комедии: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
  • Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере: Дэвид Милч
  • Премия за выдающиеся достижения в новостной программе: «Покидая Неверленд»
  • Премия за выдающиеся достижения в молодёжной программе: «Артур»
  • Премия за выдающиеся достижения в скетч-шоу: «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
  • Премия за выдающиеся достижения в реалити-шоу: Queer Eye
  • Премия за выдающиеся достижения в фильме или мини-сериале: «Чернобыль»
  • Наследие телевидения: «Дэдвуд»

На прошлой неделе также стало известно, что Крис Пайн, известный по роли военного летчика Стива Тревора в «Чудо-женщине», предстанет в образе тележурналиста Уолтера Кронкайта, чье имя в США стало нарицательным.

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