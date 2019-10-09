📽 Третья Киевская неделя критики определилась с украинской программой

В этом году украинская программа объединена интересной концепцией: она посвящена двум полнометражным картинам молодых украинских режиссеров и фильмам-референсам к их работам. Нариман Алиев и Антонио Лукич выбрали по две ленты, так или иначе повлиявшие на их полнометражные дебюты.

Самые близкие по духу к «Домой», по мнению Алиева, это фильмы «Отчуждение» 2002 года и «Бич Божий» 1988 года. «Отчуждение» Нури Бильге Джейлана повествует о двух кардинально разных мужчинах, по стечению обстоятельств оказавшихся в одной квартире в зимнем Стамбуле. «Бич Божий» Олега Фиалко – рассказ о четверых бывших одноклассниках, встретившихся вместе спустя 30 лет после окончания школы.

Антонио Лукич в качестве референсов выбрал фильмы «Бумажная луна» 1973 года и «Долгие проводы» 1971 года. Трагикомедия Питера Богдановича «Бумажная луна» о приключениях жулика и маленькой девочки времен Великой депрессии. Лукич признался, что стабильно пересматривает фильм раз в год. «Долгие проводы» Киры Муратовой рассказывают о матери, которая не может смириться с отъездом сына.

Также в украинской программе покажут и сами фильмы Лукича и Алиева. Драма об отце и сыне «Домой» была отобрана в секцию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и выиграла Гран-при ОМКФ. Трагикомедия «Мои мысли тихие», рассказывающая о путешествии молодого звукорежиссера и его матери в Закарпатье, чтобы записать звуки животных, была отмечена призом жюри на фестивале в Карловых Варах.

Третья Киевская неделя критики пройдет с 24 по 30 октября в кинотеатре «Жовтень». В первый день фестиваля будет вручена премия «Киноколо», победителей которой определяют кинокритики.

Напомним, ранее стала известна международная программа, в которую вошел каннский хит «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Фото: Arthouse Traffic