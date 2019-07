📈 Третий сезон «Очень странных дел» бьет рекорды по просмотрам

Как сообщил Netflix, третий сезон «Очень странных дел» посмотрели около 40,7 миллионов зрителей за четыре дня. Последний эпизод уже успели посмотреть приблизительно 18,2 миллиона пользователей стриминговой платформы. Это рекорд для Netflix.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019