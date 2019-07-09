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📈 Третий сезон «Очень странных дел» бьет рекорды по просмотрам

от Telekritika
От Telekritika 768
Главная Кино 📈 Третий сезон «Очень странных дел» бьет рекорды по просмотрам

Если высокие рейтинги сериальной весны оставались за HBO, то летние каникулы забронировал за собой Netflix. Новую главу фантастических событий в городке Хокинс за четыре дня с момента выхода посмотрело рекордное количество зрителей.

Как сообщил Netflix, третий сезон «Очень странных дел» посмотрели около 40,7 миллионов зрителей за четыре дня. Последний эпизод уже успели посмотреть приблизительно 18,2 миллиона пользователей стриминговой платформы. Это рекорд для Netflix.

К примеру, другой популярный сериал Netflix «Академия Амбрелла» набрал 45 миллионов просмотров только за месяц, а сериалам «Половое воспитание» и «Ты» на преодоление барьера в 40 миллионов потребовалось еще больше времени.

Напомним, весной на HBO вышел последний сезон «Игры Престолов», стартовый эпизод которого посмотрели 17,4 миллиона зрителей, что на тот момент стало рекордным показателем для телеканала.

Третий сезон «Очень странных дел» рассказывает о событиях в Хокинсе спустя год после окончания второго. В городке открылся новый торговый центр, ребята подросли и нашли новые увлечения, а вокруг вновь начинаются те самые «странные дела», к которым теперь причастны и советские военные.

Недавно создатели заявили о намерениях интегрировать «Очень странные дела» в гейм-индустрию, а фанаты выдвинули теорию, согласно которой события в сериале связаны с «Чернобылем» от HBO.

Фото: Netflix

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