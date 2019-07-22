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▶ Том Хэнкс в трейлере фильма о всенародном любимце мистере Роджерсе

от Telekritika
От Telekritika 2707
Главная Кино ▶ Том Хэнкс в трейлере фильма о всенародном любимце мистере Роджерсе

Вышел первый трейлер фильма «Прекрасный день по соседству», в котором Том Хэнкс играет Фреда Роджерса, всенародного любимца-телеведущего и автора детской программы «Соседство мистера Роджерса».

Главный герой, циничный журналист Ллойд Вогель, по заданию Esquire пишет материал о телеиконе Фреде Роджерсе. После встречи с ним Ллойд начинает сомневаться в своих взглядах на жизнь.

Главные роли исполнили Том Хэнкс и Мэттью Риз, которые уже работали вместе в драме Стивена Спилберга «Секретное досье». За постановку фильма отвечает Мариэль Хеллер («Дневник девочки-подростка», «Сможете ли вы меня простить?»).

Шоу Фреда Роджерса выходило на телеэкранах Соединенных Штатов с 1968 по 2001 год. За это время детская программа превратилась в культовую – на стриминговой платформе Twitch даже есть официальный канал, который транслирует выпуски программы, а в 2018 году сайт провел целый марафон в честь 90-летия телеведущего.

Ранее Universal презентовал на Comic Con 2019 странный трейлер мюзикла «Коты» с Иэном Маккеленом, Тейлор Свифт и Джеймсом Корденом.

Фото: Sony Pictures

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