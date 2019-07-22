▶ Том Хэнкс в трейлере фильма о всенародном любимце мистере Роджерсе

Главный герой, циничный журналист Ллойд Вогель, по заданию Esquire пишет материал о телеиконе Фреде Роджерсе. После встречи с ним Ллойд начинает сомневаться в своих взглядах на жизнь.

Главные роли исполнили Том Хэнкс и Мэттью Риз, которые уже работали вместе в драме Стивена Спилберга «Секретное досье». За постановку фильма отвечает Мариэль Хеллер («Дневник девочки-подростка», «Сможете ли вы меня простить?»).

Шоу Фреда Роджерса выходило на телеэкранах Соединенных Штатов с 1968 по 2001 год. За это время детская программа превратилась в культовую – на стриминговой платформе Twitch даже есть официальный канал, который транслирует выпуски программы, а в 2018 году сайт провел целый марафон в честь 90-летия телеведущего.

Ранее Universal презентовал на Comic Con 2019 странный трейлер мюзикла «Коты» с Иэном Маккеленом, Тейлор Свифт и Джеймсом Корденом.

Фото: Sony Pictures