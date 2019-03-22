📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы
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📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Кино 📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы

«Касл Рок» от Дж. Дж. Абрамса определился с темой и готовится к выходу второго сезона, а Amazon подыскала актеров на роли Роланда и Человека в черном для сериала «Темная башня». И они совершенно не похожи на Идриса Эльбу и Мэттью Макконахи.

Актерский состав второго сезона «Касл Рок» пополнила Лиззи Каплан, она же сыграет главную роль. Также к касту примкнули Тим Роббинс и Гаррет Хедлунд. Каплан уже снималась у Абрамса в «Монстро», а Роббинс сыграл главную роль в экранизации рассказа Кинга «Побег из Шоушенка».

📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы

Фото: IndieWire

Второй сезон «Касл Рок» будет основан на романе Стивена Кинга «Мизери». Каплан перевоплотится в медсестру Энни Уилкс, которая станет причиной обострения в борьбе между местными семьями. Первый сезон «Касл Рок» вышел 25 июля 2018 на Hulu. В нем сыграли Билл Скарсгорд и Сисси Спейсек, которые уже воплощали героев короля ужасов в предыдущих экранизациях.

«Темная Башня» от Amazon также нашла актеров на главные роли. Роландом в новом проекте станет 25-летний Сэм Страйк. Он известен по ролям маньяка по кличке Кожаное лицо в фильме 2017 года «Техасская резня бензопилой» и Монти Рисселла в «Охотнике за разумом» от Дэвида Финчера. Его антагониста «Человека в черном» сыграет финн Яспер Пяякконен – Хальфдан Черный из сериала «Викинги». Сериал расскажет о становлении молодого Стрелка и начале противостояния с «Человеком в черном».

📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы

Фото: Hollywood Reporter

Многосерийный проект не будет связан с «Темной башней» 2017 года. Несмотря на ожидания, фильм был плохо воспринят как публикой, так и критиками (рейтинг на Metacritic – 34, на Rotten Tomatoes – 16%). Зрители критиковали выбор темнокожего Идриса Эльбы на роль Стрелка, списанного с образа героев Клинта Иствуда из вестернов 60-х.

Даты выхода двух проектов пока неизвестны.

Напомним, что Телекритика отобрала 7 вероятных претендентов на роль Джеймса Бонда.

Фото для обложки: The Verge

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