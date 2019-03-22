📣 «Темная башня» и «Касл Рок» обновили актерские составы

Актерский состав второго сезона «Касл Рок» пополнила Лиззи Каплан, она же сыграет главную роль. Также к касту примкнули Тим Роббинс и Гаррет Хедлунд. Каплан уже снималась у Абрамса в «Монстро», а Роббинс сыграл главную роль в экранизации рассказа Кинга «Побег из Шоушенка».

Второй сезон «Касл Рок» будет основан на романе Стивена Кинга «Мизери». Каплан перевоплотится в медсестру Энни Уилкс, которая станет причиной обострения в борьбе между местными семьями. Первый сезон «Касл Рок» вышел 25 июля 2018 на Hulu. В нем сыграли Билл Скарсгорд и Сисси Спейсек, которые уже воплощали героев короля ужасов в предыдущих экранизациях.

«Темная Башня» от Amazon также нашла актеров на главные роли. Роландом в новом проекте станет 25-летний Сэм Страйк. Он известен по ролям маньяка по кличке Кожаное лицо в фильме 2017 года «Техасская резня бензопилой» и Монти Рисселла в «Охотнике за разумом» от Дэвида Финчера. Его антагониста «Человека в черном» сыграет финн Яспер Пяякконен – Хальфдан Черный из сериала «Викинги». Сериал расскажет о становлении молодого Стрелка и начале противостояния с «Человеком в черном».

Многосерийный проект не будет связан с «Темной башней» 2017 года. Несмотря на ожидания, фильм был плохо воспринят как публикой, так и критиками (рейтинг на Metacritic – 34, на Rotten Tomatoes – 16%). Зрители критиковали выбор темнокожего Идриса Эльбы на роль Стрелка, списанного с образа героев Клинта Иствуда из вестернов 60-х.

Даты выхода двух проектов пока неизвестны.

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Фото для обложки: The Verge