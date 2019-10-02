🐱‍👤 Тарантиниада на Донбассе: трейлер комедии «Наши котики»

Первый трейлер недвузначно отдает референсами в сторону «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, включая альтернативный финал: расправу над главным антагонистом. Сюжет рассказывает о четырех бойцах ЗСУ, которые ловко справляются с сепаратистами в начале конфликта на Донбассе.

Режиссер и автор сценария Владимир Тихий («Брама»). За создание отвечают кинокомпании «Бедлам Продакшн» (США), «Директория Кино» (Украина), «Банесто Продакшн» (Канада). Фильм создается при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщает «Укринформ», на пресс-конференции в кинотеатре «Жовтень» Владимир Тихий отметил, что использование юмора во время войны необходимо, и не только самими бойцами, но и вообще всем обществом. По его словам, принять те военные действия, которые происходят в Украине, любому очень сложно.

«Все понимают, что это беда, которая касается всех нас, но мужества это принять не хватает. И вот именно благодаря юмору этот процесс можно начинать», – говорит Тихий.

В кинопрокат «Наши котики» выйдут в ноябре 2019 года.

Ранее «Телекритика» рассказывала, кто победил на Kharkiv MeetDocs.

Фото: babylon 13