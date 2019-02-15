🔥 Танос и Аквамен могут встретиться в экранизации «Дюны»

SyfyWire сообщает, что звезда «Аквамена» Джейсон Момоа ведет переговоры с компанией Legendary Pictures о роли Дункана Айдахо в экранизации культового фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». «Чтобы вы понимали контекст, напомним, что это персонаж с длинными темными волосами, которого многие считают сексуально привлекательным. Он одаренный воин и сразу понравился фанатам книги. По сути, Момоа был рожден для этой роли», – поясняет издание. Что ж, Дункан Айдахо и правда скорее напоминает Кхала Дрого, чем актера Ричарда Джордана из «Дюны» Дэвида Линча.

Проект режиссера Дени Вильнева, который после съемок продолжения «Бегущего по лезвию», по-видимому, ударился в меголоманию, уже обзавелся впечатляющим кастом. Сегодня стало известно, что в «Дюне» сыграет Джош Бролин; кроме того, если все пойдет по плану, к актерскому составу присоединятся Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и Дейв Батиста – не перечень актеров, а команда по учащению женского сердцебиения. Из актрис к составу пока примкнули Зендая и Ребекка Фергюсон.

При этом режиссер уже заявил, что планирует перенести фантастический эпос на экран как минимум в двух фильмах. И этот человек еще недавно жаловался на монструозность собственного «Бегущего по лезвию 2049»!

Вчера также стало известно, что звезда «Патрика Мелроуза» Бенедикт Камбербэтч озвучил Сатану в ТВ-адаптации фэнтези-романа «Благие знамения» Нила Геймана.

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