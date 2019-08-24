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👁 Так сказал Харви: Три причины сходить на «Вайнштейна»

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 286
Главная Кино 👁 Так сказал Харви: Три причины сходить на «Вайнштейна»

В кинотеатрах стартовал документальный фильм про врага №1 для движения #MeToo – Харви Вайнштейна. «Телекритика» рассказывает, почему стоит посмотреть «Вайнштейна», мрачную историю одного из успешнейших продюсеров Голливуда.

«Вайнштейн» (в оригинале «Неприкасаемый») – фильм документалистки Урсулы Макфарлейн. Он дает аудиовизуальный взгляд на истории жертв насильника Харви Вайнштейна. Его премьера состоялась в начале года на фестивале Санденс и теперь, наконец, докатилась до нашего проката. Почему этот фильм важен? Кто такой Харви Вайнштейн? Почему его дело вызвало резонанс?

Фильм рассказывает историю становления чудовища

Вайнштейн

Энтони Хопкинс, Боб и Харви Вайнштейны, Хью Грант / Getty Images

Каким был Харви? Каким он есть? Макфарлейн пытается копать в самое детство, когда «мелкий, толстый и нелюдимый» мальчуган не мог найти свое место среди сверстников. От первых денег до титула короля «этого чертового города» – весь этот рост имел теневую сторону, которую широкая общественность узнала только осенью 2017 года.

Кто для нашего зрителя Харви Вайнштейн? В первую очередь его знают, как одного из братьев-основателей Miramax. Он был тем, кто не боялся рисковать в выборе проектов: благодаря Вайнштейнам нам известно имя Квентина Тарантино, Стивена Содерберга и других талантливых кинематографистов. Вряд ли до скандала и #MeToo кто-то задумывался о фигуре Харви Вайнштейна по эту сторону океана. Он мог подарить мечту, но некоторым за нее нужно было заплатить большую цену.

Фильм говорит от лица жертв и окружения Харви

Вайнштейн

Getty Images

Главный источник фактов о «серийном маньяке»-Вайнштейне – его жертвы. С помощью визуального ряда Урсула Макфарлейн разыгрывает перед нами настоящий триллер. Здесь тебе и узкие отельные коридоры, которые ведут к традиционному для Харви месту преступления; и хриплый голос Харви на записи телефонного звонка. Сделать из Вайнштейна злодея несложно, даже не нужно его гримировать.

Помимо жертв, фильм знакомит нас с людьми, которые работали с ним большой отрезок времени и встречали с Харви как успехи, так и поражения. Его секретарь, которая косвенно столкнулась с домогательствами начальника; его подчиненные, которые до сегодня чувствуют себя виновными за то, что не остановили его, хоть и знали о склонностях Вайнштейна. Все антифакты соприкасаются с большим талантом бизнесмена и выверенным глазом продюсера.

Третьим субъектом фильма становятся журналисты, которые либо подверглись нападкам продюсера, либо начали бороться с ним. Одним из спикеров фильма является Ронан Фэрроу, сын Вуди Аллена, выпустивший большой материал против Харви в The New Yorker.

Он исследует злободневную тему

Вайнштейн

Getty Images

В этом году на Санденсе сюжет о певце-педофиле затмил историю о продюсере-насильнике. Мировая премьера «Вайнштейна» прошла на фестивале в Парк-сити спустя почти полтора года после первых исков против Харви, поэтому актуальнее оказался документальный фильм «Покидая Неверлэнд».

Тема сексуального насилия не сбавляет обороты и только сейчас набирает силу. Перед премьерой «Однажды в Голливуде» (старого друга Вайнштейнов Квентина Тарантино) в США активисты испортили баннеры фильма: вместо лиц главных героев подставили лица известных насильников Романа Полански и Джеффри Эпштейна. Недавно Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме. И кто знает, сколько еще событий запустит эта тема, но то, что Харви Вайнштейн и его история стали стартовой площадкой для необратимых процессов внутри общества и индустрии – это факт.

Фото: Getty Images

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