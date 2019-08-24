👁 Так сказал Харви: Три причины сходить на «Вайнштейна»

«Вайнштейн» (в оригинале «Неприкасаемый») – фильм документалистки Урсулы Макфарлейн. Он дает аудиовизуальный взгляд на истории жертв насильника Харви Вайнштейна. Его премьера состоялась в начале года на фестивале Санденс и теперь, наконец, докатилась до нашего проката. Почему этот фильм важен? Кто такой Харви Вайнштейн? Почему его дело вызвало резонанс?

Фильм рассказывает историю становления чудовища

Каким был Харви? Каким он есть? Макфарлейн пытается копать в самое детство, когда «мелкий, толстый и нелюдимый» мальчуган не мог найти свое место среди сверстников. От первых денег до титула короля «этого чертового города» – весь этот рост имел теневую сторону, которую широкая общественность узнала только осенью 2017 года.

Кто для нашего зрителя Харви Вайнштейн? В первую очередь его знают, как одного из братьев-основателей Miramax. Он был тем, кто не боялся рисковать в выборе проектов: благодаря Вайнштейнам нам известно имя Квентина Тарантино, Стивена Содерберга и других талантливых кинематографистов. Вряд ли до скандала и #MeToo кто-то задумывался о фигуре Харви Вайнштейна по эту сторону океана. Он мог подарить мечту, но некоторым за нее нужно было заплатить большую цену.

Фильм говорит от лица жертв и окружения Харви

Главный источник фактов о «серийном маньяке»-Вайнштейне – его жертвы. С помощью визуального ряда Урсула Макфарлейн разыгрывает перед нами настоящий триллер. Здесь тебе и узкие отельные коридоры, которые ведут к традиционному для Харви месту преступления; и хриплый голос Харви на записи телефонного звонка. Сделать из Вайнштейна злодея несложно, даже не нужно его гримировать.

Помимо жертв, фильм знакомит нас с людьми, которые работали с ним большой отрезок времени и встречали с Харви как успехи, так и поражения. Его секретарь, которая косвенно столкнулась с домогательствами начальника; его подчиненные, которые до сегодня чувствуют себя виновными за то, что не остановили его, хоть и знали о склонностях Вайнштейна. Все антифакты соприкасаются с большим талантом бизнесмена и выверенным глазом продюсера.

Третьим субъектом фильма становятся журналисты, которые либо подверглись нападкам продюсера, либо начали бороться с ним. Одним из спикеров фильма является Ронан Фэрроу, сын Вуди Аллена, выпустивший большой материал против Харви в The New Yorker.

Он исследует злободневную тему

В этом году на Санденсе сюжет о певце-педофиле затмил историю о продюсере-насильнике. Мировая премьера «Вайнштейна» прошла на фестивале в Парк-сити спустя почти полтора года после первых исков против Харви, поэтому актуальнее оказался документальный фильм «Покидая Неверлэнд».

Тема сексуального насилия не сбавляет обороты и только сейчас набирает силу. Перед премьерой «Однажды в Голливуде» (старого друга Вайнштейнов Квентина Тарантино) в США активисты испортили баннеры фильма: вместо лиц главных героев подставили лица известных насильников Романа Полански и Джеффри Эпштейна. Недавно Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме. И кто знает, сколько еще событий запустит эта тема, но то, что Харви Вайнштейн и его история стали стартовой площадкой для необратимых процессов внутри общества и индустрии – это факт.

Фото: Getty Images