🎮 Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс попадут в видеоигру
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🎮 Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс попадут в видеоигру

от Telekritika
От Telekritika 22
Главная Кино 🎮 Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс попадут в видеоигру

Актеры вписались в каст новой научно-фантастической комедии Шона Леви «Свободный парень». Производством займутся 20th Century Fox и 21 Laps Entertainment.

Сюжет расскажет о парне, который осознает, что живет в видеоигре. Ему предстоит заручиться помощью игрока из нашего мира и спасти свой, так как разработчики игры собираются ее закрыть. «Свободного парня» снимут по сценарию Мэтта Либермана и Зака Пенна.

Постановщик картины Шон Леви более известен как режиссер серии «Ночь в музее» и продюсер «Очень странных дел». В касте, кроме Вайтити и Рейнольдса, также Джо Керри, Лил Рел и Джоди Комер – Виланнель из нашумевшего «Убивая Еву».

Вчера стало известно, что «Убивая Еву» лидирует в количестве номинаций на премию BAFTA.

Фото: Slash Film

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