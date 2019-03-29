🎮 Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс попадут в видеоигру

Сюжет расскажет о парне, который осознает, что живет в видеоигре. Ему предстоит заручиться помощью игрока из нашего мира и спасти свой, так как разработчики игры собираются ее закрыть. «Свободного парня» снимут по сценарию Мэтта Либермана и Зака Пенна.

Постановщик картины Шон Леви более известен как режиссер серии «Ночь в музее» и продюсер «Очень странных дел». В касте, кроме Вайтити и Рейнольдса, также Джо Керри, Лил Рел и Джоди Комер – Виланнель из нашумевшего «Убивая Еву».

Вчера стало известно, что «Убивая Еву» лидирует в количестве номинаций на премию BAFTA.

Фото: Slash Film