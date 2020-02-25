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Стартовали съемки украинской комедии «Зірки за обміном»

от Telekritika
От Telekritika 891
Главная Кино Стартовали съемки украинской комедии «Зірки за обміном»

В главных ролях — Оля Полякова и DZIDZIO.

Компания Film.ua Group сообщила на своей Facebook-странице, что начались съемки украинской комедии «Зірки за обміном».

Премьера семейной комедии, главные роли в которой играют Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома), запланирована на конец 2020-го года.

По сюжету непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Молякова и Хома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.
«Я верю, что этот фильм побьет все рекорды и станет самым кассовым фильмом 2020-21 года! — рассказывает Оля Полякова. — Это история не только о собственных амбициях. Она гораздо глубже, и касается таких важных тем, как отношения с близкими людьми, настоящие семейные ценности и любовь».
«Это будет легкая и жизненная комедия с реальным социальным подтекстом: нужно ценить то, что имеешь, и даже в погоне за собственными амбициозными целями беречь отношения с близкими, — добавил Михаил Хома.
Производством фильма занимается Kinorob (FILM.UA Group) совместно с Secret Service Entertainment Agency.

Напомним, ранее певица Оля Полякова раскрыла имя своего партнера по кинокомедии «Зірки за обміном». Компанию ей составил DZIDZIO.

Фото: Film.ua Group 

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