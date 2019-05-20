▶🎥 Стал известен состав жюри кинофестиваля «Молодость»

Как мы уже сообщали, в жюри МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА вошла актриса и лауреатка «Золотой Дзыги» Ирма Витовская. Кроме нее, судить будет еще одна наша соотечественница, доктор философии Светлана Уварова, а также продюсер из Литвы Мария Разгуте, итальянская актриса Сара Серайокко («По ту сторону») и директор Тбилисского Международного кинофестиваля Нина Анджапаридзе.

В жюри НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА вошли кинокритик и продюсер Лео Соесанто (Франция), продюсер и режиссер Анастасия Буковская (Украина) и режиссер полюбившегося критикам «Вулкана» Роман Бондарчук.

В жюри программы «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК» будут заседать американский кинокритик Питер Дебрюж, португальский режиссер Жоау Педро Родригеш и украинская художница Жанна Кадырова.

Жюри FIPRESCI состоит из Клауса Эдера (генеральный секретарь FIPRESCI, Германия), киноведа Веры Лангеровой (Словакия) и редактора Cut Insight Антона Филатова.

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ЖЮРИ: пастор Дитмар Адлер (Германия), католический теолог Лотар Штрюбер (Германия), журналистка и радиоведущая Ольга Кучерук.

Жюри MOLODIST TEEN SCREEN: Ева Фисун, Лотта Эмилия Давиденко, Даниил Сауткин, Варвара Кобзарь, Параскева Курочкина, Марк Иванов.

Накануне также был представлен тизер фестиваля с треком от alyona alyona:

С программой кинофестиваля можно ознакомиться по ссылке.