👾 Спасайтесь, еретики: Warhammer 40000 станет сериалом

Продюсер Фрэнк Спотниц, причастный к созданию «Секретных материалов», «Медичи: Повелители Флоренции» и экранизации «Человека в высоком замке» Филипа К. Дика, объявил о намерениях снять ТВ-адаптацию книжной серии «Инквизитор Эйзенхорн». Об этом сообщает Deadline.

«На телевидении нет ничего подобного, и мы невероятно рады использовать наш собственный опыт создания выдуманных, сложных и невообразимых миров, чтобы вывести эту невероятную сагу на экран», – говорит Фрэнк Спотниц.

«Инквизитор Эйзенхорн» состоит из трех романов: «Ордо Ксенос», «Ордо Маллеус» и «Ордо Еретикус». События книг разворачиваются в фантастической вселенной Warhammer 40000 и рассказывают об инквизиторе Грегоре Эйзенхорне, который сражается с силами Хаоса. Компании Спотница Big Light Productions в экранизации поможет Games Workshop, владеющая всеми правами на франшизу.

Дата начала съемок и подробности проекта пока неизвестны. Также неизвестно, какой канал или потоковый сервис получит право показывать будущий проект. В свое время Спотниц и компания сотрудничали с Amazon («Человек в высоком замке») и HBO («Перевозчик»).

Напомним, «Детектив Пикачу» обогнал «Варкрафт» и стал самым кассовым фильмом среди экранизаций видеоигр.

Фото: Games Workshop