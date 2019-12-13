Создатели «Игры Престолов» снимут фильм про Говарда Лавкрафта

Об этом сообщает Deadline. Новый триллер развернется в 1920-х годах, где фантазии писателя ужасов станут реальностью: чудовища и мифологические создания из «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия» обретут физическое воплощение. Графический роман Ганса Родионоффа и Кита Гиффена в фантастическом ключе оправдывает страхи Лавкрафта и задает вопрос, был ли тот безумен на самом деле.

Авторами сценария выступят Фил Хэй и Мэтт Манфреди («Эон Флакс», «Совместная поездка»).

Ранее шоураннеры «Игры Престолов» заключили многомиллионный договор на создание кино- и сериальной продукции для онлайн-платформы Netflix, отказавшись от съемок собственной трилогии «Звездных войн». Также Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф вошли в список самых влиятельных шоураннеров 2019 года.

Напомним, Элайджа Вуд тоже решил создать свою киновселенную по мотивам произведений Говарда Лавкрафта.

Фото: Getty Images

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