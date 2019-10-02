Совет по господдержке кинематографии должен сложить полномочия — Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии должен сложить полномочия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бородянского, 1 октября Совет «должен был предложить решение и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации» вокруг утверждения победителей 11-го питчинга, но решения не последовало.

«Если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет в Госкино не будет денег на питчинг вообще. Это означает, что ни один сериал, анимационный фильм не будут созданы при поддержке государства и мы не сможем, как государство, определять темы, которые мы хотели продвигать», – написал он. Министр написал, что члены Совета понимали, что превышают свои полномочия, «поскольку никакой ответственности за их действия не было предусмотрено». По этой причине орган должен подать в отставку, считает Бородянский: «И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решения, признал свою несостоятельность и подал в отставку». Ранее «Телекритика» писала, что Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен пересмотреть принцип финансирования кино. Позже Бородянский сообщил, что Пересмотром 11-го питчинга Госкино будет заниматься Совет по господдержке кинематографии.

Фото: StarLightMedia

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