🕸 Sony снимет новый фильм во вселенной Человека-паука

Неизвестно, попадет ли сам Питер Паркер в эту киновселенную, но в ряду фильмов и сериалов теперь появится и «Мадам Паутина». За ее создание отвечают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, которые написали сценарии к «Богам Египта», «Последнему охотнику на ведьм» и «Дракуле». Также они приложили руку к фильму «Морбиус» из этой же вселенной.

Мадам Паутина – второстепенная героиня комиксов о Человеке-пауке. Она – союзница супергероя, обладает бессмертием, телепатией и ясновидением. Ее способности компенсируются недостатками – пожилая супергероиня парализована, слепа и немощна.

Новоиспеченная киновселенная Sony в своей обойме имеет один завершенный и несколько ongoing проектов. В прошлом году вышел «Веном» с Томом Харди, а сейчас готовится к выходу «Морбиус» с Джаредом Лето.

Напомним, ранее Sony расторгли контракт с Disney по Человеку-пауку и его присутствию в фильмах Marvel. Одной из причин Sony назвали отказ Кевина Файги от работы над персонажем из-за его занятости в других проектах.

Фото: Sony