Sony Pictures переносит основные свои релизы на 2021 год

Sony Pictures, вслед за другими студиями решила перенести свои основные релизы на 2021 год. В их число вошли: «Мербиус», «Охотники за привидениями: Загробная жизнь», «Uncharted» и «Кролик Питер 2». Об этом сообщил Variety.

Таким образом, «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» от Джейсона Рейтмана перенесены с 10 июля 2020 года на 5 марта 2021 года; «Мербиус» с Джаредом Лето был перенесен с 31 июля 2020 года на 19 марта 2021 года; Адаптация видеоигры с Томом Холландом «Uncharted» отодвинулась с 5 марта 2021 года на 8 октября 2021 года; и «Кролик Питер 2: Побег» перенесен с 7 августа 2020 года на 15 января 2021 года.

Фильм от Sony / Marvel, который на данный момент без названия, также был отложен с первоначальной даты 8 октября 2021 года и теперь остался не датированным.

Действия Sony также подчеркивают, что студии не ожидают, что кинотеатры будут вновь открыты как минимум до середины лета.

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Фото: unsplash

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