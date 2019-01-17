📽 Содерберг и его пташки: вышел трейлер спортивной драмы Netflix
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📽 Содерберг и его пташки: вышел трейлер спортивной драмы Netflix

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Кино 📽 Содерберг и его пташки: вышел трейлер спортивной драмы Netflix

Стивен Содерберг принципиально не летает низко: недавно стало известно, что он спродюсирует сериал в коллаборации с легендарным фотографом Греггом Араки, а сегодня Netflix выпустила трейлер его грядущего фильма «Птица высокого полета».

И надо сказать, что птицы в ленте собрались действительно гордые: звезда оскароносного «Лунного света» Андре Холланд, Зази Битц из «Атланты», не нуждающийся в представлении Захари Куинто и даже Кайл «агент Купер» Маклахлен. Холланд играет роль спортивного агента, задумавшего провернуть схему, которая способна навсегда изменить баскетбол. Но похоже, что сюжет будет актуален не только для фанатов этого вида спорта – противостояния между игроками, владельцами клубов, президентами спортивных лиг и фанатами (где каждый считает себя хозяином игры) порой выливаются в истории, поворотам сюжетов которых позавидует «Карточный домик».

И то, что экранизировать такой сценарий довелось именно Стивену Содербергу («11 друзей Оушена») – весьма хороший знак: режиссер известен не только своим трудоголизмом, но и любовью к экспериментам, а его неожиданные углы обзора и планы (интересно, сняты ли они снова на iPhone?) очень к месту в фильме о власти спорта – и власти в спорте.

Фильм «Птица высокого полета» выйдет на Netflix 8 февраля 2019 года.

Напомним, что сегодня также вышел новый трейлер триллера «Высшее общество» с Робертом Паттинсоном и Жюльет Бинош.

Фото: Netflix

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