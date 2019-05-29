🦅 Sky и продюсеры «Гоморры» выпустят сериал на латыни

«Неанглоязычные драмы сейчас в тренде, но особенность этого проекта в том, что персонажи будут говорить на архаичной латыни», – сообщает Variety.

Режиссером станет Маттео Ровере, поставивший в 2011 году фильм «Промах» (Gli sfiorati). По его словам, «Ромул» будет «огромной эпической фреской, очень реалистичной реконструкцией событий, которые привели к основанию Рима. Но прежде всего – это исследование того, как появилась и чем стала власть на Западе».

Ровере уже снял двухчасовой фильм об основателях Рима – «Первый король» (Il primo re), который вышел в Италии в январе этого года. Что касается съемок сериала, то они начнутся в июне – в Риме, конечно. Среди актеров – Андреа Арканджели (Анджело в «Трасте») и Франческо ди Наполи («Пираньи»).

Напомним, что материнская компания Sky годом ранее также выпустила сериал о римлянах – действие «Британии», правда, разворачивается семью веками позже, во время завоевания Британских островов. Подробнее о жанровых особенностях сериала, которому пророчили славу «Игры престолов», читайте в материале «Телекритики».

Фото: кадр из фильма «Первый король»/Groenlandia, Rai Cinema, Gapbusters