Скорсезе ведет переговоры с Netflix и Apple о продюсировании своего нового фильма

Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с Apple и Netflix о создании и дистрибуции фильма «Убийцы лунного цветка». Об этом пишет Indiewire со ссылкой на WSJ.

Проект, в котором главную роль играет Леонардо Ди Каприо, на данный момент разрабатывает студия Paramount. Однако ожидается, что фильм будет стоить более $200 млн, из-за чего Paramount сказала режиссеру искать партнеров. Согласно отчету, Скорсезе также обратился к Universal и MGM. Paramount согласна на сделку при условии, если она позволит компании участвовать в качестве дополнительного финансиста или дистрибьютора.

Лента «Убийцы лунного цветка» основана на криминальном романе Дэвида Гранна под названием «Убийцы лунного цветка: Убийства Осейджа и Рождение ФБР», который удостоился множества наград в 2017 году. Фильм расскажет о расследовании ФБР загадочных убийств членов племени американских индейцев Оклахомы в начале ХХ века.

С проблемой по финансированию предстоящего фильма Скорсезе Paramount сталкивается во второй раз. «Ирландец» также изначально предназначался для распространения Paramount, но Netflix приобрел фильм после того, как он стал слишком дорогим для студии. WSJ оценил стоимость «Ирландца» в $173 млн, что значительно меньше «Убийц лунного цветка».

Напомним, ранее стало известно, что Скорсезе решил снять детективный триллер под названием «Убийцы лунного цветка».

Фото: cineday.orange.fr



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