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Шон Бин в очаге войны: «Мир в огне» получил дату украинской премьеры

от Telekritika
От Telekritika 332
Главная Кино Шон Бин в очаге войны: «Мир в огне» получил дату украинской премьеры

Первый сезон сериала от BBC о первом этапе Второй мировой войны в Украине покажет канал Epic Drama.

С 10 ноября стартует 7-серийный проект канала BBC «Мир в огне». Действие сериала перенесется в 1939 год и покажет войну глазами обычных людей. Первый сезон погрузит зрителей в нарастающий ужас начала военных действий в течение первого года и расскажет о героях из Великобритании, Польши, Франции, Германии и Соединенных Штатов, которые борются со всеми проявлениями войны, затрагивающими их повседневную жизнь. Англичанин Гарри вовлечен в переговоры с нацистами в Варшаве и пытается тайно вывезти свою польскую возлюбленную Касю из страны; военный корреспондент из США Нэнси рискует на линии фронта, а немецкая семья Росслер переживает за своего сына-солдата и больную дочь, которую пытается защитить от внимания правящего нацистского режима.

«Мне хотелось запечатлеть взаимодействие людей по всему миру. Возможно, впервые в современной истории миру пришлось настолько тесно общаться и сотрудничать», – говорит сценарист и исполнительный продюсер Питер Баукер. «Такое чувство, что сейчас самое время посмотреть драму о мире, где разрозненные страны с разными нуждами все же объединились, чтобы противостоять культу ненависти. Рассказать в рамках этой драмы истории о том, как пересеклись пути людей из разных кругов и разных частей света, и они выяснили, что не так уж сильно отличаются».

В проекте приняли участие Хелен Хант, Шон Бин и Лесли Мэнвилл. Кроме того, к сериалу присоединились британские актеры Джона Хауэр-Кинг и Джулия Браун в компании польских актеров, таких как Зофия Вихлач, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша и Томаш Зетэк.

«Мы безусловно в восторге, и я все еще под сильным впечатлением от того, кто к нам присоединился в этом путешествии. Хелен Хант привносит в образ Нэнси потрясающий задор, силу и ранимость. Смотреть на ее игру невероятно интересно. Также нам очень повезло с нашим польским актерским составом, а чудесная Зофия, которая играет Касю, просто очаровательна. Каждый актер привносит что-то особенное на экран», – прокомментировала Хелен Зиглер, исполнительный продюсер.

Напомним, скоро на ICTV стартует нуарный детектив Прятки.

Фото: BBC

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