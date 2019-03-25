📣 «Шазам», спектакль по «Чужому» и трейлер «Даши-путешественницы»

На выходных в США прошел первый показ «Шазама» – фильма мальчике, который внезапно становится горой мышц и суперспособностей, произнося волшебное слово. Критики назвали фильм самым смешным кинокомиксом DC. И оценки у него вполне приличные – 93 на Rotten Tomatoes и 76 на Metacritic. Премьера в Украине – 4 апреля.
Джордан Пил, автор кассового хита «Прочь» (сборы – 255 млн долларов при бюджете в 4,5 млн), удачно ездит по США со своим новым фильмом «Мы». Фильм рассказывает о простой семье, чью спокойную жизнь прерывает вторжение двойников. «Мы» установил рекорд для оригинального хоррор-муви – 70 млн долларов за первые выходные. Предыдущий рекорд принадлежал «Тихому месту» – 38 млн долларов.
В одной из старших школ Нью-Джерси поставили спектакль по «Чужому» Ридли Скотта. Там есть все – и лицехваты, и ксеноморф, и даже рыжий кот.
Вышел первый трейлер семейного фильма «Даша и Затерянный город» по мотивам детского шоу «Даша-путешественница». Все выглядит в стиле старых добрых ситкомов канала Nickelodeon, кроме факта, что лиса Жулика озвучивает Бенисио Дель Торо, а обезьянку Даши – Дэнни Трехо. Жаль, что фильм снял не Роберт Родригес, иначе не пришлось бы ностальгировать по «Детям шпионов».
Фото обложки: Vox