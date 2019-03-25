📣 «Шазам», спектакль по «Чужому» и трейлер «Даши-путешественницы»

На выходных в США прошел первый показ «Шазама» – фильма мальчике, который внезапно становится горой мышц и суперспособностей, произнося волшебное слово. Критики назвали фильм самым смешным кинокомиксом DC. И оценки у него вполне приличные – 93 на Rotten Tomatoes и 76 на Metacritic. Премьера в Украине – 4 апреля.

Джордан Пил, автор кассового хита «Прочь» (сборы – 255 млн долларов при бюджете в 4,5 млн), удачно ездит по США со своим новым фильмом «Мы». Фильм рассказывает о простой семье, чью спокойную жизнь прерывает вторжение двойников. «Мы» установил рекорд для оригинального хоррор-муви – 70 млн долларов за первые выходные. Предыдущий рекорд принадлежал «Тихому месту» – 38 млн долларов.

В одной из старших школ Нью-Джерси поставили спектакль по «Чужому» Ридли Скотта. Там есть все – и лицехваты, и ксеноморф, и даже рыжий кот.

I love that north bergen high school did alien last night as their school play, so I’m gonna keep tweeting about how great it is..everything was made from recycled materials .. so nuts amazing I’m so proud of my hometown pic.twitter.com/EEMEbankDz — Andrew Fernandez (@bhsdrew) March 23, 2019

Вышел первый трейлер семейного фильма «Даша и Затерянный город» по мотивам детского шоу «Даша-путешественница». Все выглядит в стиле старых добрых ситкомов канала Nickelodeon, кроме факта, что лиса Жулика озвучивает Бенисио Дель Торо, а обезьянку Даши – Дэнни Трехо. Жаль, что фильм снял не Роберт Родригес, иначе не пришлось бы ностальгировать по «Детям шпионов».

Фото обложки: Vox