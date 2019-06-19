👪 Звезда «Слуги народа» сыграет в новом сериале «1+1»

Комедийный сериал расскажет о двух украинских семьях, у которых кардинально разное материальное положение, но одинаковая фамилия – Сидоренко. Кроме этого, у семейств есть общее прошлое: спустя 16 лет они узнают, что их дети были перепутаны в роддоме.

Роли богатых Сидоренко воплотят Олеся Власова и Дмитрий Суржиков, известный ролью премьер-министра Дмитрия Сурикова в сериале «Слуга народа». Их сына сыграет Петр Ниновский. Роли их бедных однофамильцев достались Ксении Вертинской, Валерию Швецу, Льву Сомову и Евгению Шекере.

«СидОренко-СидорЕнко» является адаптацией популярного формата «Ивановы-Ивановы» группы компаний Yellow Black and White. Ожидается, что многосерийная комедия «СидОренко-СидорЕнко» будет состоять из 40 эпизодов, которые снимут режиссер Феликс Герчиков («Крепостная») и оператор Алексей Назарук («Обмани себя»).

Премьера нового комедийного проекта «СидОренко-СидорЕнко» уже скоро состоится на телеканале «1+1».

Ранее «Телекритика» сообщала, что Дзидзьо сыграет надоедливого родственника из «лихих 90-х» в сериале «Отмороженный».

Фото: «1+1»