Зрители анализируют тизер «Игры престолов», в котором ничего не происходит

В ролике можно увидеть лишь огонь и лед, захватывающие Вестерос. Но это не помешало обитателям Twitter подвергнуть его анализу. «Как и ожидалось, [создатели шоу] представили и лед, и огонь как разрушительные для королевства силы. Лед идет с севера, а драконий огонь начинается с Королевской гавани, где расположен Лев Ланнистеров. Интересно», – пишет одна пользовательница.

«Волк и дракон = Джон Сноу, – упражняется в метафорах другой. – Лев Тирион – маленький человек, отбрасывающий большую тень».

«Все закончится новой стеной», – пишет некто Кристиан Паз вопреки тому, что тизер намекает на сплошное кипящее болото в финальном сезоне сериала.

А вот портал The Ringer пишет, что HBO сделал верный ход, не показав новых кадров (по крайней мере, новых live-action кадров): «Лучшие превью Престолов – это те, которые заигрывают с темами и идеями шоу, а не разбрасывают подсказки на радость любителям препарировать трейлеры». По-видимому, имеется в виду 90-секундный ролик с трещащими по швам каменными животными, анонсировавший 7 сезон и собравший 9 млн просмотров на YouTube.

Королем – нет, не Севера, а кликбэйта, – по итогам обсуждений ролика стал пользователь Reddit, который в треде с названием «Детальный разбор тизера 8 сезона “Игры престолов”» написал: «Это серия движущихся картинок с подобранным звуком, анонсирующая выход 8 сезона “Игры престолов”». Кажется, нам всем есть чему поучиться у этого человека.

Напомним, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала.

Фото: HBO