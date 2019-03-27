▶ Вышел трейлер драмы Netflix о школьной стрельбе

Как бы ни протестовали родительские телекомитеты, массовые расстрелы становятся частью массовой культуры. Эту тему уже поднимал скандальный «13 причин почему», на днях HBO Asia анонсировал сериал «Мир между нами» о последствиях такого преступления, а теперь Netflix выводит на экран криминальную драму «Зыбучие пески».

По сюжету, в убийстве обвиняют не радикализованного трудного подростка, а, казалось бы, благополучную старшеклассницу Майю Норберг. Расследование постепенно выявляет не только трагические подробности происшествия, но и детали личной жизни героини, связавшейся с красавчиком Себастьяном Фагерманом и его проблемной семьей.

Сериал снят по одноименному бестселлеру шведской писательницы Малин Перссон Джиолито, а сценарий адаптировала Камилла Алгрен, работавшая над «Мостом», «Марчеллой» и всеми шведскими экранизациями «Миллениума» Стига Ларссона. В главных ролях снялись Ханна Арден, Уильям Спетц, Феликс Сандман и Анна Бьорк.

Если же вы предпочитаете менее драматические сериалы, то в нашей апрельской подборке есть также ребут «Сумеречной зоны» и семейная комедия «Негодница Ник».

Фото: Netflix