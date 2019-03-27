▶ Вышел трейлер драмы Netflix о школьной стрельбе
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▶ Вышел трейлер драмы Netflix о школьной стрельбе

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная Новости ▶ Вышел трейлер драмы Netflix о школьной стрельбе

Первый сезон шведского криминального сериала «Зыбучие пески» (англ. Quicksand, шв. Störst av allt) выйдет на сервисе 5 апреля.

Как бы ни протестовали родительские телекомитеты, массовые расстрелы становятся частью массовой культуры. Эту тему уже поднимал скандальный «13 причин почему», на днях HBO Asia анонсировал сериал «Мир между нами» о последствиях такого преступления, а теперь Netflix выводит на экран криминальную драму «Зыбучие пески».

По сюжету, в убийстве обвиняют не радикализованного трудного подростка, а, казалось бы, благополучную старшеклассницу Майю Норберг. Расследование постепенно выявляет не только трагические подробности происшествия, но и детали личной жизни героини, связавшейся с красавчиком Себастьяном Фагерманом и его проблемной семьей.

Сериал снят по одноименному бестселлеру шведской писательницы Малин Перссон Джиолито, а сценарий адаптировала Камилла Алгрен, работавшая над «Мостом», «Марчеллой» и всеми шведскими экранизациями «Миллениума» Стига Ларссона. В главных ролях снялись Ханна Арден, Уильям Спетц, Феликс Сандман и Анна Бьорк.

Если же вы предпочитаете менее драматические сериалы, то в нашей апрельской подборке есть также ребут «Сумеречной зоны» и семейная комедия «Негодница Ник».

Фото: Netflix

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