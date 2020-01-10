Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году

Второй сезон сериала от Netflix «Ведьмак» выйдет в 2021 году, пишет IGN.

По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрик, следующий сезон будет более линейным в повествовании.

Тем не менее Хиссрик заявила, что у них нет точной даты премьеры: «Мы не хотим торопить продукт. Это никому не выгодно».

Она также объяснила, почему первый сезон был нелинейным. «Повествовательная структура была создана таким образом, чтобы мы могли рассказывать короткие рассказы Геральта, в то время как Цири и Йеннефер также могли бы участвовать в этом действии», – сказала Хиссрик.

Издание также предлагает сравнить персонажей из видеоигры и сериала.

Напомним, недавно вышла рецензия на сериал «Ведьмак».

Фото: IGN, Netflix

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