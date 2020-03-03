ТЕТ назвал дату премьеры нового сезона «Таньки и Володьки»

23 марта в 21:00 на телеканале ТЕТ покажут новый сезон ситкома «Танька и Володька«, сообщает пресс-служба.

Телеканал рассказал о премьере в музыкальном проморолике.

О чем будет сюжет новых серий — не сообщается. Однако пресс-служба пишет, что «фанаты очень просят, чтобы Танька с Володькой перестали жить по правилам гостевого брака с маршрутом “Тернополь-Боброиды”. Также у Михалыча есть все шансы заговорить человеческим языком и снова влюбиться».

Напомним, 11 ноября на ТЕТ состоялась премьера третьего сезона ситкома «Танька и Володька».

Фото: ТЕТ

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