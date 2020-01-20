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Тарантино снимет сериал Bоunty Law, показанный в «Однажды в Голливуде»

от Telekritika
От Telekritika 137
Главная Кино Тарантино снимет сериал Bоunty Law, показанный в «Однажды в Голливуде»

В сериале будет 5 серий.

Режиссер Квентин Тарантино рассказал в интервью для Deadline, что намерен снять сериал Bоunty Law, который был показан в «Однажды в Голливуде».

В фильме были показаны съемки этого сериала, в которых участвовал Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо). 

По словам Тарантино, в сериале будет 5 серий и на его создание уйдет полтора года. Действие картины будет проходить на Диком Западе в 1960-е годы. Главным персонажем станет Джейк Кахилл.

На данный момент неизвестно, когда начнутся съемки фильма и будет ли в нем играть Леонардо Ди Каприо.

Напомним, ранее фильм «Однажды в Голливуде» получил рекордное количество статуэток «Золотого Глобуса».

Фото: кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

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