Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо
НовостиСериалы

Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 33
Главная Новости Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

Джулиан Феллоуз экранизирует для ITV свой роман 2016 года «Белгрейвия», основное действие которого происходит в 1840-х.

Роман «Белгрейвия» (от названия одноименного района Вестминстера) публиковался по частям в специализированном онлайн-приложении. Действие романа начинается с кануна битвы при Ватерлоо: бал, организованный в этот день для представителей высшего британского общества в Брюсселе, оказывается печальным событием, потому что большинству мужчин завтра суждено оказаться на поле битвы. Роман рассказывает о богатой наследнице Софии Тренчард, для которой этот день изменил все. «Двадцать пять лет спустя, когда аристократия обнаруживает себя рядом с нуворишами, находятся люди, которые не хотят, чтобы их прошлое стало известным», — гласит аннотация книги.

Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

©2016 Julian Fellowes (P)2016 Hachette Audio

Продюсирует новинку компания Carnival Films, которая занималась и копродюсированием «Аббатства Даунтон». Съемки «Белгрейвии» предположительно начнутся в ближайшие месяцы. Пока речь идет о шести эпизодах.

Феллоуз также написал сценарий к грядущему полнометражному фильму, являющемуся продолжением «Аббатства».

Напомним, что вчера состоялся релиз полноценного тизера 8 сезона «Игры престолов», в котором дети Старков обнаруживают в склепе пугающую находку.

Фото: Джулиан Феллоуз (слева) во время визита Елизаветы II в Королевской академии искусств / Getty Images

FacebookTwitter
0

Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

Вас так же может заинтересовать

Открыта первая международная медиашкола в Украине

22.12.2018

⚡ Джулия Робертс и заголовок года

11.12.2018

Все о новых сериалах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

01.05.2018

Нацсовет подловил два телеканала на нарушении по квоте...

15.11.2018

Звезда сериала «Школа» дал молодым актерам неожиданный совет

06.03.2018

Героиню нашумевшего телесюжета затравили коллеги-ученые

09.02.2017

Обнародована дата старта нового сезона «Ментовских войн»

11.09.2018

Главный интервьюер России «кайфонул» от выступления Монатика

05.04.2018

Пользователи Twitter требуют сатисфакции для Джанет Джексон

18.01.2018

«1+1 медиа» проведет серию мастер-классов в рамках питчинга...

05.06.2018