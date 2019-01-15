Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

Роман «Белгрейвия» (от названия одноименного района Вестминстера) публиковался по частям в специализированном онлайн-приложении. Действие романа начинается с кануна битвы при Ватерлоо: бал, организованный в этот день для представителей высшего британского общества в Брюсселе, оказывается печальным событием, потому что большинству мужчин завтра суждено оказаться на поле битвы. Роман рассказывает о богатой наследнице Софии Тренчард, для которой этот день изменил все. «Двадцать пять лет спустя, когда аристократия обнаруживает себя рядом с нуворишами, находятся люди, которые не хотят, чтобы их прошлое стало известным», — гласит аннотация книги.

Продюсирует новинку компания Carnival Films, которая занималась и копродюсированием «Аббатства Даунтон». Съемки «Белгрейвии» предположительно начнутся в ближайшие месяцы. Пока речь идет о шести эпизодах.

Феллоуз также написал сценарий к грядущему полнометражному фильму, являющемуся продолжением «Аббатства».

Напомним, что вчера состоялся релиз полноценного тизера 8 сезона «Игры престолов», в котором дети Старков обнаруживают в склепе пугающую находку.

Фото: Джулиан Феллоуз (слева) во время визита Елизаветы II в Королевской академии искусств / Getty Images