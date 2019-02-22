🏚 Сериал «Призраки дома на холме» станет антологией

Продолжение первого сезона «Призраков дома на холме» не будет, строго говоря, продолжением: 2 сезон получит подзаголовок «Призраки поместья Блай» и расскажет новую историю.

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E — The Haunting of Hill House (@haunting) February 21, 2019

Как заметят поклонники викторианской литературы ужасов, название является отсылкой к повести Генри Джеймса «Поворот винта» (1898), в которой юная гувернантка подозревает, что ее подопечных преследуют духи. По-видимому, Майк Флэнаган, который ранее экранизировал «Игру Джеральда» Стивена Кинга и находится в процессе съемок фильма «Доктор Сон» по другому роману писателя, решил всерьез взяться и за классику хоррора: напомним, что первый сезон «Призраков» был вольной экранизацией романа Ширли Джексон, написанного в 1959 году.

Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд заявила: «Майк Флэнаган и Тревор Мэйси (режиссер и продюсер сериала соответственно – Ред.) мастерски создают по-настоящему страшные истории, которые заставляют зрителей сжиматься от страха, не отрывая при этом глаз от экранов».

Сериал «Призраки поместья Блай» выйдет на экраны в 2020 году.

В нашем прошлогоднем материале «Леденящие душу приключения хэллоуинских сериалов» мы писали о «Призраках дома на холме»: «Не поймите превратно заголовок на The Independent “Зрителей тошнит от “Призраков дома на холме” – сериал оказался настолько психологически давящим, что многие любители пощекотать себе нервы получили больше, чем хотели. Один за другим пользователи Twitter писали, что им в буквальном смысле становилось плохо от жутких поворотов сюжета – так что смотрите на свой страх и риск».