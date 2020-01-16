Сериал о «Джоне Уике» выйдет в 2021 году

Сериал от Starz «Континенталь», который расскажет о киллере Джоне Уике, выйдет в 2021 году. Об этом пишет Deadline.

Премьеру планируют выпустить после выхода четвертого фильма франшизы «Джон Уик 4», который увидит экраны в мае 2021-го.

Главный исполнительный директор Starz Джеффри Хирш рассказал, что в сериале будет рассказано о происхождении отеля, который служит убежищем для убийц в фильмах «Джон Уик».

Шоураннером выступил Крис Коллинз, работавший над «Джоном Уиком 3». Сценарист всех фильмов по франшизе Дерек Колстад также привлечен к проекту. Первую серию срежиссирует Чад Стахелски, который также был задействован в фильмах.

Третья часть «Джона Уика» стала очень успешной для Lionsgate в 2019 году, заработав $326,7 млн в мировом прокате.

Фото: кадр из фильма «Джон Уик»

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