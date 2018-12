👁📺 Секспросвет, миллениалы и IT: 4 злободневных сериала января

В прошлом обзоре мы рекомендовали вам 4 новых криминальных сериала, а теперь настал черед семейных драм и «социалочки».

11 января

«Сексуальное просвещение» (Sex Education)

В новом году от ТВ-программы и впрямь будут разбегаться глаза: тут тебе и финал «Игры престолов», и экранизации новых фантастических франшиз, и авторские сериалы, включая Devs от Алекса Гарленда. Но давайте признаемся себе: среди этого разнообразия все, что нам нужно, – новое шоу с Джиллиан Андерсон, без которой «Секретные материалы» стали невозможны, а «Американские боги» – не милы сердцу. В «Сексуальном просвещении» Андерсон сыграет психотерапевта, чей застенчивый сын-подросток (Эйса Баттерфилд из «Космоса между нами») вместе с отвязной одноклассницей открывает клинику психологической помощи для своих одногодок. Как показал недавний Wanderlust с Тони Коллетт, на телевидении и впрямь не хватало остроумных драмеди о сексе (в кино секспросвета хватает всегда, хотя о его остроумии можно поспорить) – так что «Сексуальное просвещение» от Netflix займет удачную нишу и, быть может, впрямь кому-то поможет.

13 января

«Долина прогресса» (Valley of the Boom)

Создатель безжалостного сатирического сериала об акулах консалтингового бизнеса «Обитель лжи» Мэтью Карнахан снова готовится дать залп по устоям позднего капитализма. Но на этот раз под прицелом оказалась IT-индустрия: несмотря на то что в докудраме National Geographic «Долина прогресса» речь пойдет о Кремниевой долине на заре бизнеса (т. е. в 90-х), актуальности тема не утратила. Как и прежде, в мире стартапов царит разброд и шатание; хоть ничего подобного «пузырю доткомов» 2000 года больше не случалось, более мелкие пузыри стартапов то и дело лопаются – порой, как в случае печально известного Theranos, обдавая окружающих кровью. «Долина прогресса» покажет, как до такого докатилось сообщество людей, многие из которых были искренними идеалистами. Главную роль сыграл Брэдли Уитфорд («Секретное досье»); компанию ему составят Ламорн Моррис («Новенькая») и Оливер Купер («Блудливая Калифорния»).

20 января

«Черный понедельник» (Black Monday)

Не успеете вы оправиться от кризиса в Кремниевой долине, как новый сериал Showtime отбросит вас в прошлое к еще более устрашающему экономическому краху – «Черному понедельнику» 1987 года, когда произошло самое серьезное падение индекса Доу-Джонса за всю историю. Как известно, причины этого события до сих пор неизвестны – никаких рыночных пертурбаций ему не предшествовало. Но спродюсированный Сетом Рогеном сериал придумывает целых три таких причины в лице трех инициативных аутсайдеров: Рода (Дон Чидл), Доун (Реджина Холл) и Блэра (Эндрю Рэннелс). В 80-х Уолл-стрит была не слишком приветливым местом для ботаника и двух темнокожих, так что в отместку те привнесли в мир белых воротничков немного хаоса. Взгляните на то, как обладатель шикарного афро Чидл танцует в облачке кокаина посреди офиса, – и согласитесь, что такого грува телевидение давненько нам не предлагало. «Черный понедельник» придется в тему нашей непреходящей экономической паранойи и примкнет к фильмам вроде «Черного клановца», переосмысливающим роль меньшинств в истории.

24 января

«Двое других» (The Other Two)

Интернет-слава – неисчерпаемая тема для сериалов, будь то хоть «Черное зеркало», хоть «Школа». Бытовые аспекты того, каково быть «инфлюэнсером» и героем вирусных видео, препарирует сериал «Двое других» от Comedy Central. Чейз (Кейс Уокер) – 13-летний интернет-феномен, певец, от одного вида которого Джастин Бибер должен засобираться на пенсию. Но у него есть старшие брат и сестра (Дрю Тарвер и Элен Йорк) – тоже творческие люди, актер и танцовщица. Именно их похождениям в тени сиблинговой славы и посвящена новинка. Создатели шоу Сара Шнайдер и Крис Келли известны по постановкам скетчей для Saturday Night Live, так что порожняка от них не ждите. Пока не очень понятно, какую роль в этом всем выполняют четверо спортивного вида парней, позирующих в трейлере то в костюмах белочек, то голышом, но интерес они точно провоцируют.

При подготовке коллажа использованы кадры:

https://www.youtube.com/ watch?v=G2u4nCtyBCo © 2018 Showtime Networks Inc. and Showtime Digital Inc.

https://www.youtube.com/ watch?v=Q-8z8vFJpoA © 2018 Comedy Partners