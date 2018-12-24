Почти «Великолепный век»: какой сериал гуглят чаще всего
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Почти «Великолепный век»: какой сериал гуглят чаще всего

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 53
Главная Новости Почти «Великолепный век»: какой сериал гуглят чаще всего

Стало известно, какой сериал чаще всего искали в Google в 2018 году: это не одно из хитовых творений Netflix и не парадоксально популярный «Телохранитель», а китайская дорама.

В уходящем году пользователи чаще всего гуглили сериал под названием «Покорение дворца Яньси» (кит. 延禧攻略).

Возможно, большинству сериалоголиков это название ничего не скажет, но на стриминговом сервисе iQiyi – китайском аналоге Netflix – это шоу включали более 15 млрд раз. «Покорение дворца Яньси» – это историческая драма о фрейлине, служащей во дворце императора Цяньлуна и расследующей гибель своей сестры.

Шоу гуглили в самом Китае, несмотря на то, что функции поискового сервиса в стране ограничены из-за цензуры, а также в Сингапуре, Малайзии и других странах Азии.

Издание The Independent приписывает успех сериала тому, что китайское правительство не вмешивалось в его создание (не только из-за того, что это историческая драма, но и из-за формата – веб-сериалы в Китае подвергаются меньшей цензуре по сравнению с телевизионными). Но мы-то знаем, что эпические драмы с любовными перипетиями и богатыми интерьерами – будь то «Дворец Яньси» или дворец Сулеймана Великолепного – всегда и везде будут в цене.

Напомним, что о новинках январских сериалов 2019 года можно почитать в первой из наших тематических подборок.

Фото: Huanyu Film, iQiyi

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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