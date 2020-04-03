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Новые сериалы апреля: «Беги», «Миссис Америка» и «Защищая Джейкоба»

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 324
Главная КиноОбзоры Новые сериалы апреля: «Беги», «Миссис Америка» и «Защищая Джейкоба»

Карантин — самое подходящее время для Netflix и других стриминговых бойцов.

В апреле мы продолжаем сидеть дома и следить за новыми сериальными историями. Вместе с ними мы лишаемся всего богатства и переезжаем в маленький городок, возвращаемся «Домой засветло», сбегаем ото всех обязательств с Доналом Глисоном, влюбляемся в икону моды и берем межгалактические интервью.

2 апреля

«..и в бедности» / Broke

Жанр: ситком, комедия

Платформа: CBS

Актеры: Поли Перретт, Хайме Камил, Наташа Леггеро, Иззи Диаз, Антонио Корбо.

О чем: супружеская пара вынуждена переехать, после того как богатый отец отказывается финансировать их. Их приютила сестра жены – работающая мать-одиночка.

3 апреля

«Домой засветло» / Home Before Dark

Жанр: мистери, драма, детектив

Платформа: Apple TV+

Актеры: Мила Морган, Бруклин Принс, Кайли Роджерс, Рид Бирни, Джоэль Картер, Луис Хертэм, Николас Холмс, Адриан Хью, Дерик Маккейб, Эбби Миллер.

О чем: сериал расскажет о молодой девушке, которая переезжает из Бруклина в небольшой городок на берегу озера к своему отцу. Находясь там, она понимает, что все жители пытаются от нее что-то скрыть.

«Домой засветло» уже продлили на второй сезон, включая другие проекты cтриминга: «Маленькая Америка», «Дикинсон», «Видеть», «Слуга» и «Для всего человечества».

«Истории из петли» / Tales From the Loop

Жанр: фантастика

Платформа: Amazon Prime

Актеры: Ребекка Холл, Тайлер Барнгардт, Данкан Джойнер, Джонатан Прайс, Николь Лоу.

О чем: проект вдохновлен настольной книгой Саймона Сталенхага. Действие сериала разворачивается в 80-е и рассказывает о невероятных приключениях горожан, проживающих за «Петлей», машиной, которая была создана для открытия и исследования тайн вселенной. Благодаря ей, все, что раньше казалось научной фантастикой – стало реальностью.

10 апреля

«Братья-пивовары» / Brews Brothers

Жанр: комедия, ситком

Платформа: Netflix

Актеры: Алан Айзенберг, Майк Кастл, Кармен Флуд.

О чем: два брата-соперника решают открыть вместе пивоварню. Тем не менее взгляды на бизнес и вкус пива у них совершенно разные.

12 апреля

«Беги» / Run

Жанр: триллер, романтическая комедия

Платформа: HBO

Актеры: Донал Глисон, Мерритт Уивер.

О чем: шоураннером сериала выступили Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»). По сюжету женщине Руби приходится бросить все и ехать на встречу со своим парнем времен колледжа –  Билли. А все из-за того, что 17 лет назад они поспорили, что убегут от своей рутинной жизни, если кто-то из них отправит сообщение «Беги».

«Пекарь и красавица» / The Baker and the Beauty

Жанр: романтическая комедия, драма

Платформа: ABC

Актеры: Натали Келли, Виктор Расук, Карлос Гомес, Дан Букатинский, Дэвид Дель Рио, Лиза Видаль, Мишель Вейнтимилла.

О чем: Дэниел Гарсия работает в пекарне своей семьи и делает все, что ожидают от него его любящие кубинские родители и братья и сестры. Однажды в Майами после расставания со своей девушкой, он встречает Ноу Хэмилтон, международную суперзвезду и магната моды. И влюбляется в нее.

13 апреля

«Потерянный рай» / Paradise Lost

Жанр: драма

Платформа: Spectrum on Demand

Актеры: Джон Хартнетт, Гейл Бин, Даниэль Дедуилер, Отри Хейдон-Уилсон, Барбара Херши, Джон Маршалл Джонс.

О чем: «Потерянный рай» расскажет о психиатре, которая переезжает с семьей из Калифорнии в родной город мужа в Миссисипи. Причина переезда — необходимо помочь в управлении семейным бизнесом. Однако вскоре женщина узнает некоторые тайны своего возлюбленного.

15 апреля

«Внешние отмели» / Outer Banks

Жанр: экшен, приключения

Платформа: Netflix

Актеры: Мэдисон Бейли, Мадлен Клайн, Джонатан Дэвис, Алексис Дезире Джонс, Роб Марс.

О чем: сериал рассказывает о группе подростков из Outer Banks, Северная Каролина. Однажды они находят скрытую карту сокровищ, которая указывает им, где находится золотой клад. Однако отец одного из героев пропадает.

20 апреля

«Полночная проповедь»/ The Midnight Gospel

Жанр: анимация, комедия

Платформа: Netflix

О чем: мультсериал от создателей «Время приключений» рассказывает о космическом заклинателе Клэнси. Он использует симулятор мультивселенной, чтобы брать интервью у существ, живущих в других мирах.

«Миссис Америка» / Mrs. America

Жанр: драма

Платформа: Hulu

Актеры: Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Сара Полсон, Марго Мартиндейл, Узо Адуба, Элизабет Бэнкс, Трейси Ульман, Джон Слэттери.

О чем: мини-сериал рассказывает правдивую историю движения 1970-х для принятия поправки о равных правах для женщин. Главная героиня — активистка консервативного движения Филлис Шлэфли выступает против. Это перерастает в борьбу между ней и феминистками второй волны, такими как Глория Стайнем, Бетти Фридан и Ширли Чисхолм.

27 апреля

«Защищая Джейкоба» / Defending Jacob

Жанр: триллер, детектив

Платформа: Apple TV+

Актеры: Крис Эванс, Мишель Докери, Джеден Мартелл, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Сакина Джаффри, Бетти Габриэль, Дж. К. Симмонс.

О чем: сериал основан на одноименном бестселлере New York Times 2012 года от Уильяма Лэндея. История разворачивается вокруг преступления, которое раскачивает маленький город в Массачусетсе – 14-летнего сына помощника адвоката обвиняют в убийстве сверстника.

«Я никогда не»/ Never Have I Ever

Жанр: комедия

Платформа: Netflix

Актеры: Майтрейи Рамакришнан, Пурна Джаганнатхан, Рича Мурджани.

О чем: комедия от Минди Кейлинг «Я никогда не», частично основана на реальной жизни актрисы. История затрагивает взросление индийско-американской школьницы, которая во всем пытается добиться высших результатов. Однако в этом ей часто мешает чрезмерная вспыльчивость.

29 апреля

«Нормальные люди» / Normal People

Жанр: драма

Платформа: Hulu

Актеры: Дейзи Эдгар-Джонс, Пол Мескаль, Сара Грин, Эйслин Макгукин, Элиот Солт, Индия Маллен.

О чем: драма «Нормальные люди» основана на одноименном бестселлере от писательницы Салли Руни от режиссера «Комнаты» — Ленни Абрахамсона. Сюжет затрагивает историю двух подростков из Ирландии, которые уезжают из родного города, чтобы поступить в колледж в Дублине. Вместе они переживают любовь и предательство. Теперь, через море переживаний и драматичных событий вокруг, им предстоит понять — что для них является нормой.

Фото: Apple TV+

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