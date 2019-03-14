📹 Netflix ворошит прошлое в трейлере «Исчезновения Мэдлин Макканн»

Сервис пытается продлить успех своих true crime-шоу, в частности – популярного документального сериала «Создавая убийцу». 14 марта был опубликован трейлер 8-серийного документального проекта «Исчезновение Мэдлин Макканн», посвященного пропаже малолетней английской девочки из гостиницы в Португалии.

Родители исчезнувшей Мэдлин отказались принимать участие в создании документального сериала и даже сделали официальное заявление о том, что выход шоу может помешать работе полиции, которая до сих пор ищет девочку. Примечательно, что из-за подозрений в свою сторону, Макканны стали объектами пристального наблюдения и ложных обвинений в причастности к смерти своей дочери.

Документальный сериал будет доступен на Netflix уже завтра, 15 марта. Несмотря на то, что создателям не удалось связаться с родителями ребенка, они предположительно взяли интервью у следователей, занимавшихся поисками Мэдлин.

Напомним также, что уже на днях, 20 марта, выйдет художественный сериал Hulu по мотивам другого скандального дела – убийства Ди Ди Бланшар ее дочерью Джипси Роуз. Подробнее о новинке с Патрисией Аркетт и Джоуи Кинг в главных ролях читайте в нашей подборке сериалов марта.

Фото: news.sky.com