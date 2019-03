📺 Кейт Бланшетт снялась в пародии на Марину Абрамович

Уже на протяжении трех сезонов Documentary Now! реализует довольно непростую концепцию: пародии на известные, вирусные и шокирующие документальные фильмы. Под нож шоу попадали ролики Vice News, классика документалистики XX века и журналистские расследования. Теперь его жертвой стала всемирно известная художница-перфомансистка Марина Абрамович и фильм «В присутствии художника», во время съемок которого она неподвижно сидела в галерее, сверля взглядом череду людей, присаживавшихся напротив нее. Главную роль в пародии Waiting for the Artist сыграла Кейт Бланшетт.

Шоу прошлось по всему обширному наследию Абрамович, включая ее коллаборации с художником Улаем (в мокьюментари-версии – «Димо»). Например, их финальный совместный перформанс «Любовники», в котором Абрамович и Улай шли навстречу друг другу по Великой китайской стене, превратился в «Лестницу: Абрамович (в фильме – «Изабелла Барта») и «Димо» идут навстречу друг другу по лестнице «Эмпайр-стейт-билдинг», но мужчина устает и вызывает лифт.

В 3 сезоне Documentary Now! уже вышли две серии, пародирующие документальный фильм Netflix «Дикая-дикая страна», а также эпизод, посвященный музыкальной документалке Original Cast Album: Company. До 27 марта выйдет еще 3 новых серии.

Напомним, что о новых сериалах марта, включая шоу от Netflix, ABC и Amazon, можно прочесть в нашей традиционной подборке.