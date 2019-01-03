Инопланетяне, нуар и стартапы: 12 новых сериалов января

К новому году мы подготовили для вас три подборки свежих сериалов: здесь вы найдете новинки по близкой вам тематике и встретите звезд «Игры престолов», «Чудо-женщины» и «Секретных материалов».

Фантастика:

«Проект “Синяя книга”», «Перерождение», «Смертельный класс», «Королевство»

В первый месяц нового 2019 года нас ждет сериал об охотниках на НЛО со звездой «Игры престолов», экранизация фантастического бестселлера о мутантах, адаптация комикса о школе ассасинов и парад зомби в средневековых декорациях.

Читайте по ссылке: НЛО И ГМО: 4 ФАНТАСТИЧЕСКИХ СЕРИАЛА ЯНВАРЯ

Криминал:

«Охота», «Коронер», «Кармен Сандиего», «Я – ночь»

Куда же в новом году без «процедуралов»? Нас ждут две таких новинки – британская и канадская, а также мультик о мафии для самых юных любителей остросюжетных историй. Но самое долгожданное из остросюжетных шоу января – нуарный мини-сериал от создательницы прошлогодней «Чудо-женщины».

Читайте по ссылке: ИЗ «ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ» В «ЧЕРНЫЙ ГЕОРГИН»: 4 КРИМИНАЛЬНЫХ СЕРИАЛА ЯНВАРЯ

Социальные:

«Сексуальное просвещение», «Долина прогресса», «Черный понедельник», «Двое других»

Без семейных драм, докудрам и «социалочки» в январе тоже не обойдется; нас ждет Джиллиан Андерсон в образе психоаналитика, ситком о жаждущей славы молодежи, а также сериалы о сложностях выживания в IT- и финансовом бизнесе.

Читайте по ссылке: СЕКСПРОСВЕТ, МИЛЛЕНИАЛЫ И IT: 4 ЗЛОБОДНЕВНЫХ СЕРИАЛА ЯНВАРЯ