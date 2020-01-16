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HBO заключил контракты с создателями «Заклятия», «11 Друзей Оушена и «Власти»

от Telekritika
От Telekritika 350
Главная Кино HBO заключил контракты с создателями «Заклятия», «11 Друзей Оушена и «Власти»

Стивен Содерберг, Джеймс Ван и Адам Маккей будут снимать фильмы и сериалы для сервиса HBO Max.

HBO готовится к запуску своего стриминга, активно расширяя сотрудничество с режиссерами и шоураннерами. Компания заключила сделки со Стивеном Содербергом, Джеймсом Ваном и Адамом Маккейем.

Variety пишет, что Стивен Содерберг подписал трехлетний контракт с HBO и HBO Max. В соответствии с соглашением, Содерберг будет разрабатывать контент для обеих платформ, который должен быть эксклюзивным на всех видах телевидения.

Сделка расширяет отношения Содерберга с HBO Max, так как он уже снял для сервиса фильм Let Them All Talk. В этом проекте участвуют Мерил Стрип, Кэндис Берген, Дайан Уист, Лукас Хеджес и Джемма Чан. Он рассказывает историю знаменитого автора, который путешествует со старыми друзьями, чтобы повеселиться и залечить старые раны. Фильм выйдет на HBO Max в 2020 году.

Джеймс Ван, который работал над режиссурой «Аквамена», на этот раз снимет для HBO трехсерийный анимационный сериал под названием «Аквамен: король Атлантиды».  

Сериал будет продолжением фильма «Аквамен» и расскажет о первых днях Артура Карри в роли короля Атлантиды. В основу ляжет одноименный комикс Морта Вайзенберга и Пола Норриса. 

Адам Маккей снимет для HBO сериал-антологию об изменении климата The Uninhabitable Earth. Шоу вдохновлено всемирно популярной книгой Дэвида Уоллеса-Уэллса и одноименной статьей в журнале New York Magazine.

Сериал будет состоять из отдельных вымышленных сюжетов, охватывающих возможное будущее, которое может произойти в результате глобального потепления. 

Напомним, Маккей также работает над сериалом «Паразиты» для HBO. 

Фото: HBO

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