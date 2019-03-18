HBO Asia представил сериал о массовом убийце
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HBO Asia представил сериал о массовом убийце

от Telekritika
От Telekritika 16
Главная Новости HBO Asia представил сериал о массовом убийце

С тех пор, как канал заказал 10-серийную драму, тема массовых расстрелов набрала новую пугающую актуальность.

В первый день гонконгского кинорынка Filmart азиатское подразделение сети HBO представило три новых проекта, нацеленных на международную аудиторию носителей китайского языка. Как сообщает Hollywood Reporter, речь о научно-фантастическом проекте «Похититель снов» (Dream Raider), кулинарном многосерийном проекте «Легенды блюд» (Food Lore), отдельные эпизоды которого будут сняты знаменитыми режиссерами из Сингапура, Японии, Индонезии и других регионов, а также о десятисерийной драме «Мир между нами» (The World Between Us/我們 與 惡 的 距離).

HBO Asia представил сериал о массовом убийце

Фото: HBO Asia & CatchPlay

«Мир между нами» называют одним из самых амбициозных сериалов HBO Asia. В нем пойдет речь о последствиях массового расстрела в Тайване, включая истории самого стрелка, его жертв, сотрудников служб безопасности и СМИ. В сериале снялись звезды тайваньского телевидения Алисса Чиа, Джеймс Вен и Ву Кан-Йен.

История не будет базироваться на реальном преступлении, в отличие от того же фильма «Утойя 22 июля», показанного на Берлинале в 2018 году. Из трейлера, доступного на официальном сайте, понятно, что главная интрига сериала – наказание для стрелка: не все соотечественники считают, что за расстрел в кинотеатре он заслуживает казни.

Первые два эпизода новой драмы покажут в регионе 24 марта 2019 года, но шоу будет также доступно на сервисе HBO On Demand.

Канал HBO Asia, базирующийся в Сингапуре и принадлежащий Time Warner, с 2012 года показал 15 оригинальных фильмов и сериалов.

Напомним, что на днях Netflix опубликовал трейлер 8-серийного документального проекта «Исчезновение Мэдлин Макканн», посвященного пропаже малолетней английской девочки из гостиницы в Португалии.

Фото: HBO Asia & CatchPlay

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