Что пишут критики о новом сериале по книге Джорджа Мартина

«Вскоре после старта “Летящих сквозь ночь”, мрачной адаптации мрачной научно-фантастической новеллы (1980) Джорджа Мартина, огромный механический паук начинает палить по экипажу космического корабля испепеляющими красными лазерами», – не может скрыть энтузиазма критик IndieWire. Правда, очень скоро журналиста постигло разочарование: «Это один из тех фантастических сериалов, которые хотят отличаться от всех остальных фантастических сериалов, в то время как единственное, что их отличает – это то самое желание отличаться». На случай, если вы запутались, он уточняет: «Здесь больше крови, больше тьмы и больше спецэффектов (которые, сказать по правде, хороши – даже робот-паук), но сериал слишком зависим от замалчивания ряда моментов – чтобы аудитория думала, будто происходит что-то глобальное. Вы можете запутаться и решить, что шоу слишком сложное, чтобы за ним уследить, но на самом деле оно просто не проговаривает важные сюжетные ходы».

Редактор Vulture, более того, уверяет, что все это мы уже видели в более профессиональном исполнении. «Как всегда бывает с такими проектами, над “Летящими сквозь ночь” нависла тень Стэнли Кубрика. Но в данном случае речь не только о классике полувековой давности – “Космической одиссее 2001 года” (здесь есть пробежка в центрифуге с нулевой гравитацией, балет обрамляющих корабль колец и недружелюбный компьютер, поблескивающий красным глазом). Кроме этого, можно заметить оммажи “Сиянию”: персонажей мучают бесплотные голоса, кошмарные картины и воспоминания о травмах прошлого (как и многие космонавты в кино, Карл решил участвовать в миссии, чтобы справиться с потерей ребенка – и конечно, этот ребенок явится ему в обязательном дождевичке, как в “А теперь не смотри”). Это связывает сериал с непотопляемым жанром фантастики “Дом с привидениями… в космосе” (“Солярис”, “Горизонт событий”, “Чужой” и т. д.)»

«Дорогой SyFy, мы понимаем, что действие происходит в будущем, и в этом “будущем” людей меньше смущает чужая нагота. Но разнообразьте, что ли, эти многочисленные кадры фантастически привлекательных грудей!»

А вот хулиганам из Vice сериал понравился. Редакторы издания решили, что раз уж зрители все равно будут сравнивать несравнимое – «Летящих» с «Игрой престолов», – то можно довести сравнения до логического конца. «По сути, это противостояние между Ланнистерами, Старками и Таргариенами, закупоренное в летящей по небу жестянке. Как бы ни старался капитан Эрис, на корабле нет старшего, который обладал бы реальной властью, как Тайвин Ланнистер».

Но в самом деле, разве мы любили «Игру престолов» только лишь за хитрые тактические игры? Критик портала Den of Geek напоминает, что у книг Мартина есть и более пикантные стороны. «В сериале мы наблюдаем все характерные черты его стиля. Персонажи глубоко порочны, у каждого из них есть мотивация, а историю поровну движут их взаимодействия и прием deus ex machinа. И сиськи. Дорогой SyFy, мы понимаем, что действие происходит в будущем, и в этом “будущем” людей меньше смущает чужая нагота. Но если вы хотите показать псевдошведскую раскрепощенность, то добавьте разную наготу – голую волосатую задницу, что ли, – к своим многочисленным кадрам фантастически привлекательных грудей».

https://www.youtube.com/watch?v=YfzEFx0NzCo

Как бы печально это ни звучало, новый безусловный ТВ-хит мы не получили. На RottenTomatoes у сериала «гнилой» рейтинг 36%, и хотя зрители на том же портале поставили ему 69%, в наше время повсеместных накруток доверять этому показателю до конца нельзя.

Напомним, недавно стал известен исполнитель главной роли в грядущем приквеле «Игры престолов». Это Джош Уайтхаус, который пока еще не стал звездой первого эшелона – в Instagram у него только 20 тысяч подписчиков. Свободное время он тратит на две инди-группы, где играет на гитаре.