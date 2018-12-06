«Американские боги» сойдут на землю в марте

Об этом мы узнали благодаря новому постеру, на котором Тень Мун (Рики Уиттл) принял не очень удобную, но красноречивую позу на крыше кадиллака с подписью «Нам всем нужен спаситель».

Из пресс-релиза Starz известно, что второй сезон «Американских богов» будет насыщенным: Дом на Скале – тот самый, где Тень впервые познакомился со Старыми Богами, планирующими разгромить Новых, – будет ввергнут в хаос. Тень примкнет к зловещему Мистеру Среде (Иэн Макшейн) в его попытке начать полномасштабную войну и столкнется с кознями Мистера Мира.

Напомним, что многоликая Джиллиан Андерсон не вернется во втором сезоне в роли богини Медиа из-за ухода обоих оригинальных шоураннеров – Брайана Фуллера и Майкла Грина.