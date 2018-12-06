«Американские боги» сойдут на землю в марте
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«Американские боги» сойдут на землю в марте

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 53
Главная Кино «Американские боги» сойдут на землю в марте

Полюбившийся многим сериал по одноименному роману Нила Геймана вернется на канал Starz 10 марта 2019 года.

Об этом мы узнали благодаря новому постеру, на котором Тень Мун (Рики Уиттл) принял не очень удобную, но красноречивую позу на крыше кадиллака с подписью «Нам всем нужен спаситель».

«Американские боги» сойдут на землю в марте

Из пресс-релиза Starz известно, что второй сезон «Американских богов» будет насыщенным: Дом на Скале – тот самый, где Тень впервые познакомился со Старыми Богами, планирующими разгромить Новых, – будет ввергнут в хаос. Тень примкнет к зловещему Мистеру Среде (Иэн Макшейн) в его попытке начать полномасштабную войну и столкнется с кознями Мистера Мира.

Напомним, что многоликая Джиллиан Андерсон не вернется во втором сезоне в роли богини Медиа из-за ухода обоих оригинальных шоураннеров – Брайана Фуллера и Майкла Грина.

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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