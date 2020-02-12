Актеры из «Полового воспитания» снялись в АСМР-видео

Основной каст сериала «Половое воспитание» от Netflix снялись в видеоролике ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response (автономная сенсорная меридиональная реакция). Похожие видео пользуются большой популярностью на YouTube и в соцсетях, так как такой контент оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему у некоторых зрителей.

Таким образом стриминговая платформа решила прорекламировать новый сезон сериала. Так, в видео актеры издают различные успокаивающие звуки: Отис намазывает масло на хрустящий тост, Мэйв и Эми нашептывают об их липких от джема пальцах, Эрик гладит кисточкой для румян микрофон. Кроме того, в ролике лопают пузырьки на упаковочной бумаге, шуршат страницами книг, и хрустят крекерами.

Также недавно исполнительница роли доктора Милбурн — Джиллиан Андерсон снялась в схожем ASMR-видео.

В нем актриса читает свои записи в блокноте, шуршит страницами книг, наливает в бокал вино и шепчет в микрофон.

Напомним, недавно Netflix объявил, что продлил на третий сезон оригинальный комедийно-драматический сериал «Половое воспитание».

Фото: Netflix

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