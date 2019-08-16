«90210»: ребут здорового человека или ТВ-лакейство?

Если вы ждали истории в духе «Брендон, Бренда, Келли и ко 20 лет спустя», подчеркнем еще раз: новинка не является сиквелом «Беверли Хиллз 90210», она рассказывает о воссоединении оригинального актерского состава и попытках звезд шоу снять его ребут. (Да,это ребут о ребуте, и не говорите, что современное ТВ зашло слишком далеко.) Джейсон Пристли, Шеннон Доэрти, Тори Спеллинг и остальные участники банды играют беллетризированные версии самих себя в режиме «кризис среднего возраста, звезда закатилась, семеро по лавкам». Тори снимается в провальном реалити. Габриель Картерис никак не может привыкнуть к роли бабушки. Иэн Зиринг превратился в качка-«инстагуру». Брайан Остин Грин женат на селебрити, которая во всем его затмевает.

Пожалуй, лучшее что есть в новом сериале – это здоровая ирония насчет вторичности актеров по сравнению с героями «Беверли Хиллз» (а один из лучших моментов – когда в кадре мелькает постер «Акульего торнадо 5» с Зирингом в главной роли; придумать более ироничный карьерный путь для экранного любимца девушек, чем его реальная фильмография, было бы трудно).

Мы уже писали о том, что реакция фанатов на перезапуск «БХ» была на редкость позитивной – именно потому, что перезагрузка вернула на экран большинство оригинальных актеров. Фан-база может быть настоящей чумой для продюсеров, если заподозрит, что кто-то неправильно смазал шестеренки в машине времени, призванной перенести его во времена юности (см. новую версию «Частного детектива Магнума»). А если сакральные жрецы из оригинального шоу подольют масла в огонь, то пиши пропало: вспомните волну народного гнева из-за твитов Шеннон Доэрти о ребуте «Зачарованных».

В «90210» последняя, к слову, остается темной лошадкой – она пока не стремится воссоединиться с бывшими коллегами, занимаясь охраной окружающей среды. В реальности Доэрти не только эко-активистка, но и республиканка, хотя в бейсболке «Make Beverly Hills Great Again» мы ее не увидим. Трампа актриса не поддерживает, но, в конце концов, Тори Спеллинг не утопает в долгах, а самым громким событием в жизни Джейсона Пристли в последние 20 лет было появление пончика в его честь в одной из сети фастфудов – так что без гиперболизации его персонажу вовсе было бы нечего делать в сериале. Шоу акцентирует внимание на комичных ситуациях в жизни актеров – но лишь тогда, когда это безопасно и никого не обидит.

Стремясь угодить и фанам старой закалки, и ТВ-трендам, «90210» беззубо и стереотипно проходится по пунктам актуальной повестки (Габриэль, возможно, бисексуальна; сериалу нужно больше расового разнообразия; сексизм в оригинальном «БХ» необходимо осудить; мы дружно пройдем сеансы групповой терапии и ни в коем случае друг друга не поубиваем!) Спеллинг и Дженни Гарт являются создательницами как «90210», так и вымышленного внутрисериального ребута: по сюжету, желание во что бы то ни стало завлечь экс-коллег в продолжение сериала вынуждает их соглашаться на любые запросы тех – в результате Зиринг добивается разрешения протащить в него продакт-плейсмент и т. д.

В реальности, где все звезды «90210» предсказуемо являются и продюсерами «90210», произошло нечто похожее: нежелание актеров повернуться к камере своей менее фотогеничной стороной сделало даже из проблемных героев сладкие пирожочки. И это при том, что молодежный «Беверли Хиллз 90210» в свое время поднимал проблемы вроде домашнего насилия или антисемитизма, и вовсе не в формате обязаловки. Конечно, выбранный для ребута жанр драмеди принуждает к некой легковесности, но «90210» получится таким же неуместно-задорным, как завязанный бантиком светоотражающий жилет на Спеллинг, которой присудили несколько часов общественных работ после кражи платья. Сериал приобретает некоторую весомость лишь в моменты, когда акцентирует внимание на отсутствии Люка Перри, который умер в марте этого года.

Заискивание перед фанами, критиками и друг другом привело к тому, что даже антагониста пришлось привлечь из числа посторонних – им стал юный поклонник-сталкер (не 40-летний фэн, который мог бы оскорбить не одного реального зрителя!) в исполнении Тая Вуда, засветившегося в «Тайном ордене» и «Леденящих приключениях Сабрины» от Netflix. Но даже он может из маньяка, втыкающего иглы в куклы актеров, превратиться в милого парня, нуждающегося в отцовской фигуре, – впереди еще четыре серии.

«Нам нужно вернуться назад, чтобы мы смогли двигаться вперед», – говорит Тори, видящая в своей идее фикс (вернуть зрителям «БХ») способ решить не только финансовые, но и психологические проблемы. Но, застряв на оси «было-стало», «90210» упускает массу интересных маршрутов. В конце концов, сериалы могут быть не только терапией для их создателей и ностальгическими сувенирами для зрителей, но и развлечением для тех и других. «90210» в этом не сильно преуспевает – по крайней мере, пока.

Фото: Fox