14 новых сериалов марта: «Фрейд», «Удивительные истории», «И повсюду тлеют пожары»

1 марта

«Послания из другого мира»/Dispatches from Elsewhere

Жанр: антология, драма

Платформа: AMC

Актеры: Джейсон Сигел, Андре Бенджамин, Ева Линдли, Ричард Э. Грант, Салли Филд

О чем: Сериал рассказывает о 4 незнакомцах, которые переживают сложный период в жизни. Неизвестные привлекают их к участию в квесте, где им необходимо выполнять «послания из другого мира».

Шоураннером выступил Марк Фридман, работавший ранее над сериалом «Сосны» (мистика), а создателем стал Джейсон Сигел, который также исполнил главную роль.

«Макдональд и Доддс»/McDonald & Dodds

Жанр: драма, криминал

Платформа: ITV

Актеры: Перл Чанда, Тала Гувейя, Джеймс Мюррэй, Джек Риддифорд, Джейсон Уоткинс, Джек Эштон, Кэсси Брэдли, Кэролайн Катц, Навин Чоудхри, Розали Крэйг



О чем: Сериал основанный на детективных расследованиях двух совершенно разных героев. Детектива-сержанта, который всегда ведет себя застенчиво, но очень внимательный к деталям, и его коллеги, инспектора, который старается отличаться энергичным подходом и фанатизмом по отношению к своему делу. События происходят в английском городке под названием Бат.

2 марта

«Заводчики»/Breeders

Жанр: комедия

Платформа: FX

Актеры: Мартин Фриман, Дейзи Хаггерд

О чем: Breeders — это комедия, в которой рассказывается о жизни Пола (Мартина Фримена) и Элли (Дейзи Хаггард). Их будние полны заботы о детях и бытовых дел. Главные герои выглядят идеальными родителями, старающимися всегда и во всем поддерживать свою семью. Каждый новый день для них — новое испытание, которое предстоит проходить совместными усилиями. Но все рушится, когда отчужденный отец Элли появляется у их порога и семья, по сути, берет третьего ребенка.

4 марта

«Дэйв»/Dave

Жанр: комедия

Платформа: FX

Актеры: Лил Дики, Тейлор Мисиак, Кристина Ко, Джина Хехт, Эндрю Сантино

О чем: Новый сериал Dave посвящен невротическому мужчине лет двадцати, который думает, что ему суждено стать одним из лучших рэперов всех времен. Получасовая комедия основана на жизни рэпера и комика Дейва Берда. Производством занимался FX Productions.

5 марта

«Разрабы»/Devs

Жанр: драма, триллер, научная фантастика

Платформа: FX on Hulu

Актеры: Соноя Мизуно, Ник Офферман, Джин Ха

О чем: Лили, компьютерный инженер, работающая в компании Amaya, занимающейся квантовыми вычислениями. Она пытается разузнать о секретном подразделении разработчиков, так как считает, что оно стоит за исчезновением ее парня.

6 марта

«Удивительные истории»/Amazing Stories

Жанр: антология, фэнтези, хоррор

Платформа: Apple TV+

Актеры: Виктория Педретти, Дилан О’Брайен, Керри Линн Биш, Роберт Форстер

О чем: Ремейк оригинальной серии антологии Стивена Спилберга, выходившей в 1985-87 годах. Каждый из пяти эпизодов «Удивительных историй» перенесет аудиторию в мир чудес через призму взглядов самых творческих современных кинематографистов, режиссеров и писателей. Продюсерами выступили: Стивен Спилберг, Эдвард Китсис и Адам Горовиц.

«НольНольНоль»/ZeroZeroZero

Жанр: криминал, драма

Платформа: Amazon

Актеры: Андреа Райзборо, датчанин ДеХан, Джузеппе де Доменико, Адриано Кьярамида, Гарольд Торрес, Ное Эрнандес, Чеки Карио

О чем: Основанный на одноименной книге бестселлера Роберто Савиано, ZeroZeroZero представляет собой незабываемое исследование внутренних процессов мировой торговли кокаином.

16 марта

«И повсюду тлеют пожары»/Little Fires Everywhere

Жанр: драма

Платформа: Hulu

Актеры: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари Девитт, Джошуа Джексон, Джейд Петтиджон, Джордан Элсасс, Гэвин Льюис, Меган Стотт

О чем: Основанный на бестселлере от Селесты Инг 2017 года, «И повсюду тлеют пожары» следует за переплетенными судьбами семьи Ричардсонов и загадочной матери и дочери, которые разрушают их жизни. История раскрывает массу секретов, природу искусства и самобытности, свирепое притяжение материнства, и опасность веры в то, что следование правилам может предотвратить катастрофу.

18 марта

«Родина: ФортСалем»/Motherland: Fort Salem

Жанр: фантастика

Платформа: Freeform



Актеры: Тэйлор Хиксон, Амалия Хольм, Энни Джейкоб, Кай Брэдбери, Тони Жиру, Линда Ко, Джилл Моррисон, Джессика Саттон

О чем: Триста лет тому назад объединение ведьм решило пойти на заключение договора с правительством США. Благодаря ему, впервые в истории, удалось прекратить преследование ведьм, которые теперь принесли присягу и будут сражаться в случае конфликта на стороне Америки в составе регулярной армии. Таким образом девушки, владеющие магическими способностями, изучают боевую магию, позволяющую им сражаться с многочисленными врагами США на фронте.

20 марта

«Сделай себя сам: жизнь мадам Си Джей Уокер»/Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Жанр: драма

Платформа: Netflix

Актеры: Октавия Спенсер, Тиффани Хэдиш, Кармен Эйого

О чем: Афроамериканская предпринимательница мадам Си Джей Уолкер восстает из бедности, чтобы построить косметическую империю по уходу за волосами. Она стает первой женщиной-миллионером, которая самостоятельно добилась этого с нуля.

«Письмо для короля»/The Letter for the King

Жанр: исторический, драма, экшен, приключения

Платформа: Netflix

Актеры: Амир Уилсон, Руби Серкис

О чем: Основанная на бестселлере фэнтезийного романа Тонке Драгта. По сюжету рыцарь-подросток получает секретное письмо, от которого зависит судьба королевства. Он отправляется в эпический квест, чтобы доставить его королю и не дать миру погрузиться во тьму.

23 марта

«Фрейд»/Freud

Жанр: драма, детектив, криминал

Платформа: Netflix

Актеры: Роберт Финстер, Элла Румпф, Георг Фридрих, Кристоф Ф. Круцлер, Бриджит Крен, Надив Молчо, Алесь Билик

О чем: Стремясь стать популярным в Вене 19-го века, молодой Зигмунд Фрейд вместе с экстрасенсом и инспектором разгадывает ряд кровавых загадок.

24 марта

«Совет пап»/Council of Dads

Жанр: драма

Платформа: NBC

Актеры: Сара Уэйн Кэллис, Клайв Стэнден, Майкл О’Нил, Дж. Август Ричардс

О чем: Герой новой драмы — Скотт Перри, любящий отец пяти детей, который неожиданно узнал об угрозе своему здоровью. Теперь его план по заботе о детях рушится. Скотт просит нескольких своих самых надежных друзей вступить в роли резервных пап, чтобы помочь вести и поддержать его растущую семью — на тот случай, если через какое-то время его не станет.

27 марта

«Бродячая королева»/Vagrant Queen

Жанр: фантастика, приключения

Платформа: Syfy

Актеры: Рэй Эдриян, Дю Ту Пол, Розон Тим

О чем: Главная героиня Элида — еще в детстве получила право на престол родного королевства. Но затем она осиротела, после чего ей пришлось покинуть принадлежащие по закону земли. Долгие годы она скиталась по самым удаленным и опасным уголкам галактики, пока не узнала, что ее мать все еще жива. В основу сериала лег одноименный комикс издательства Vault Comics.

Фото: Hulu

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